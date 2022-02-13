Üye Girişi
Klimanın sigortası evi yaktı - Son Dakika

Klimanın sigortası evi yaktı

13.02.2022 00:57
Klimanın sigortası evi yaktı

Mersin'in Anamur ilçesinde bir dairede klimanın sigortasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Mersin'in Anamur ilçesinde bir dairede klimanın sigortasından çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, ilçeye bağlı Yeşilyurt Mahallesi 418 sokakta bulunan bir apartmanın ikinci katındaki dairede meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 60 yaşındaki Selahattin Serin'e ait dairede klimanın sigortasındaki kısa devre evde yangına neden oldu. Kısa sürede yangın evi sararken dumanları fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, yaşlı adamı evden çıkararak yangına müdahale etti. Yangında evdeki tüm eşyalar kullanılamaz hale gelirken ekiplerin bir saatlik mücadelesi sonucu söndürüldü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - MERSİN

YORUMLAR
500

İtfaiye, Anamur, Yangın, Mersin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Klimanın sigortası evi yaktı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:22 Cinnet getiren polis memuru, eşini ve dostu olduğu öne sürülen kişiyi öldürdü
20:21 Sorular yanıt buldu! 6 muhalefet partisi lideri oturma krizini yuvarlak masa ile çözdü
20:21 Emre Belözoğlu, eski dostu Erol Bulut'a puan vermedi! Başakşehir şov yaptı
20:20 İsmail Kartal'dan Giresun galibiyeti sonrası Fenerbahçe taraftarına çağrı: Sabırlı olun
20:19 Rusya ve Ukrayna krizine Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Hazırlıklı olmak durumundayız
20:18 Giresunspor'un hocasından Fenerbahçe itirafı geldi: Onların istediği gibi oynadık
20:17 Türkiye'de 12 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 272 kişi vefat etti, 86 bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:17 Galatasaray stadında Fatih Terim maskeli bir taraftarı güvenlik güçleri zorla dışarı çıkartmaya çalıştı
20:16 6 muhalefet partisi lideri bir arada! Tarihi zirveden ilk görüntüler
20:16 47 yıl sonra ilki yaşayan Bayern Münih tarihi skorla yenildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2022 01:05:27. #1.12#
SON DAKİKA: Klimanın sigortası evi yaktı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement