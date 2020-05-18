Klimayı çalıştırdı, otomobil alev aldı - Son Dakika

TOKAT'ta seyir halindeyken, sürücüsünün klimayı açtığı sırada motor kısmından alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay kent merkezi Pazar Pazarı kavşağında 15.00 sıralarında meydana geldi. Niksar Kavşağından Karşıyaka bölgesine seyir halinde olan Rıza Fındık(45) yönetimindeki 60 BA 908 plakalı otomobil sürücünün klimayı çalıştırdığı sırada motor kısmından alev aldı. Fındık, aracını sağa çekerek itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyük bölümü yanan otomobil, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın sonrası otomobil kullanılmaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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