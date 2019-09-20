Klinik Araştırma Merkezi Koordinasyon toplantısı gerçekleşti

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Klinik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi'nin, Tıbbi Cihaz ve İlaç kapsamında; Klinik Araştırmalarda Yeni Regülasyonların gerekliliklerine ait "Bilgilendirme ve Koordinasyon" toplantısı gerçekleştirildi.



SÜ Alaeddin Keykubat Köşkünde gerçekleşen toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin,"Burada bulunuyor, olmamız Türkiye açısından büyük önem arz eden bir başlangıçtır. Ülkemizin, belki de çok ihtiyaç duyduğu alanlardan birisi ile çalışma süreçleri başlatmış bulunduk. Her birilerinin üzerinde birçok ayrıntılı incelemeler yaparak her alanda ve konuda bu ekip oluşturuldu. Çok tesadüfi rastgele listeden seçilen bir ekip değil. Ekip, devletin ilgili birimlerinin devletin uygun görmesiyle bu topluluk oluşturulmuş durumda. Başlangıç açısından önem arz ediyor. Klinik uygulamalarla ilgili yapılacak çalışmaların ilk toplantısını gerçekleştirmiş olduk. Konu önemli; hem üniversite, hastane olması, hem çok güçlü bir Deneysel Araştırma Merkezimizin olması hem de gerçekten üst düzeyde bir İleri Teknoloji Laboratuvarı ve Veterinerlik Fakültemizin olması aynı zamanda diğer alanlarda da oldukça iyi düzeyde eğitim kurumlarımızın varlığı bu işin yapılabileceği kanaatini ve güvencesine bize getirdi ve talip oldu. Buraya kadar geldik. Toplantıya Ankara'dan ve üniversitemizden katılan tüm hocalarımıza teşekkür ediyorum. Önemli bir başlangıcının ilk adımını atıyoruz. İnşallah güzel ve hayırlı çalışmalar çıkar" şeklinde konuştu.



Klinik Araştırma Merkezinin amaçlarından, hedeflerinden bahseden Q Men Bilişim Eğitim Danışman Firmasının Kurucusu Dr. Kemal Tekin, Klinik Araştırma Merkezi Regülasyon gerekliliklerine değindi. Dr. Kemal Tekin, "Ortak bir paydada Multidisipliner bir çalışma anlayışıyla ülke yakın coğrafyada sektörün çözüm ortağı olmak temel hedef olmalıdır. Bizlerin, bu amaçlar doğrultusunda nitelikli personel yetiştirerek, regülasyon ve standartlar kapsamında güçlendirme ile istihdam sağlamayı; eğitimlerle destek vermeyi, çözüm ortakları ile protokoller yapılarak sürekliliği sağlamak temel amaçlarımız olacaktır. 'Bir olacağız iri olacağız diri olacağız' felsefesi ile tamamen Multidisipliner olan bir yapının bir tutkal gibi birleştirici güç olarak ortak bir paydada birleşmesinden bahsediyoruz ve burada bulunma amacımızda budur" dedi.



Konuşmaların ardından sona eren toplantıya, SÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Klinik Araştırmalar ve Uygulama Merkezi'nin Müdürü Prof. Dr. Kemal Kısmet, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Göktaş, başhekim yardımcıları, öğretim üyeleri ve il dışından gelen misafirler katıldı. - KONYA