Klinik araştırmalarının "Ar-Ge teşviki"nden yararlanması talebi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, klinik araştırmaların, Ar-Ge teşviklerinden yararlanması gerektiğini, böylelikle klinik araştırma sayısının arttırılarak hem bilimsel hem ekonomik ek katma değer sağlanabileceğini bildirdi.

Araz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Ar-Ge yatırımlarını artırması gerektiğini ifade etti.

Bu amaçla sağlık alanında Türkiye'nin dünya ilaç Ar-Ge bütçesinden daha fazla pay alması gerektiğini aktaran Araz, şöyle devam etti:

"Küresel ilaç endüstrisinin Ar-Ge harcaması en son açıklanan 2018 yılı verilerine göre 179 milyar dolardır. Bunun yaklaşık yüzde 60'lık kısmı klinik araştırmalara harcanmaktadır. Türkiye olarak biz ise şu anki 109 milyar dolarlık klinik araştırmalar fonundan yüzde 0,3 - 0,5 arasında bir pay alıyoruz. Bu payı ilk etapta yüzde 1 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda klinik araştırmalarını üniversite-sanayi iş birliği kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde klinik araştırmaların, Ar-Ge teşviklerinden yararlanması, ülkemizdeki klinik araştırma sayısının arttırılarak, ülkemize hem bilimsel hem ekonomik ek katma değer sağlayabilir."

Türkiye'nin klinik araştırmalarında bölgesel ve küresel önemli bir oyuncu olabileceğine dikkati çeken Araz, böylelikle önemli bir ekonomik kaynak da sağlanabileceğini, Türkiye'nin ayrıca küresel anlamda bilimsel görünürlüğünün de artabileceğini sözlerine ekledi.