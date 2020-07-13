Klinik araştırmalarının "Ar-Ge teşviki"nden yararlanması talebi - Son Dakika

Klinik araştırmalarının "Ar-Ge teşviki"nden yararlanması talebi

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Araz, klinik araştırmaların, Ar-Ge teşviklerinden yararlanması gerektiğini, böylelikle klinik araştırma sayısının arttırılarak hem bilimsel hem ekonomik ek katma değer sağlanabileceğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
Survivor finalistleri İstanbul'a geldi! Uçaktan inince büyük sevinç yaşadılar
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı

Araz, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için Ar-Ge yatırımlarını artırması gerektiğini ifade etti.

Bu amaçla sağlık alanında Türkiye'nin dünya ilaç Ar-Ge bütçesinden daha fazla pay alması gerektiğini aktaran Araz, şöyle devam etti:

"Küresel ilaç endüstrisinin Ar-Ge harcaması en son açıklanan 2018 yılı verilerine göre 179 milyar dolardır. Bunun yaklaşık yüzde 60'lık kısmı klinik araştırmalara harcanmaktadır. Türkiye olarak biz ise şu anki 109 milyar dolarlık klinik araştırmalar fonundan yüzde 0,3 - 0,5 arasında bir pay alıyoruz. Bu payı ilk etapta yüzde 1 seviyelerine çıkarmamız gerekiyor. Bu hedef doğrultusunda klinik araştırmalarını üniversite-sanayi iş birliği kapsamında değerlendirmemiz gerekiyor. Bu şekilde klinik araştırmaların, Ar-Ge teşviklerinden yararlanması, ülkemizdeki klinik araştırma sayısının arttırılarak, ülkemize hem bilimsel hem ekonomik ek katma değer sağlayabilir."

Türkiye'nin klinik araştırmalarında bölgesel ve küresel önemli bir oyuncu olabileceğine dikkati çeken Araz, böylelikle önemli bir ekonomik kaynak da sağlanabileceğini, Türkiye'nin ayrıca küresel anlamda bilimsel görünürlüğünün de artabileceğini sözlerine ekledi.

Gaziantep Üniversitesi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 15:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Klinik araştırmalarının 'Ar-Ge teşviki'nden yararlanması talebi - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

22:15 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor 22:11 Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır? 21:05 Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı 21:03 Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir 20:40 Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi 20:34 Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü 20:09 Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti 20:04 Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti 20:03 Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı 17:27 İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi 17:25 Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı 16:09 Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil 16:02 Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler 15:46 Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor 15:25 Tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu ve Mert Yazıcıoğlu denizde birbirini öpücüklere boğdu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, selin vurduğu Rize'ye gidiyor
22:15
Diş eti hastalığı tedavisi nasıl yapılır?
22:11
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
21:05
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
21:03
Azerbaycan'ın Ermenistan mevzilerini vurma anı havadan görüntülendi
20:40
Rize'de sel suları nedeniyle merkezde bulunan bir köprü çöktü
20:34
Konya'da gol duellosu! Konyaspor bir kez daha öne geçti
20:09
Denizli'de bir gol daha! Ev sahibi takım yeniden öne geçti
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
20:03
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
17:27
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 22:48:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Klinik araştırmalarının "Ar-Ge teşviki"nden yararlanması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]