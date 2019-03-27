Klinik Beslenme Başlıklı Panel Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nutrisyon Komitesi tarafından "Klinik Beslenme" konulu panel düzenlendi.

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Nutrisyon Komitesi tarafından "Klinik Beslenme" konulu panel düzenlendi.



Hastane Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panele Düzce Üniversitesi öğretim üyeleri, sağlık personelleri ve öğrencileri katılım gösterdi. Moderatörlüğünü Düzce Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Nutrisyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan'ın yaptığı panelde; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öneç "Böbrek Yetersizliklerinde Nutrisyon Desteği", İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Attila Önmez " Diyabetik Hastalarda Nutrisyon Desteği", Diyetisyen Tuğçe Uzun "Enteral Beslenmede Ürün Seçimi" konu başlıklarında sunum yaptı.



Dr. Öğr. Üyesi Kürşad Öneç, sunumunda Kronik böbrek hastalığında (diyaliz) yüzde 20-70 oranında beslenme yetersizliği görüldüğüne dikkat çekerek diyaliz hastalarında nutrisyon bozukluğunun nedenlerine değindi. Güncel kılavuzlar üzerinden bazal nutrisyon önerilerinde bulunan Dr. Öğr. Üyesi Öneç, hemodiyaliz hastalarının nutrisyon durum değerlerinde dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Hemodiyaliz hastalarında nutrisyonel problemlerin prezantasyonunun farklı olabileceğine işaret eden Öğretim Üyemiz; "KYB hastalarında nutrisyonel problemlerin sınıflandırılması ve taranması, protein enerji tüketimi sendromunun daha kolay tanımlamasına yardımcı olacaktır. Diyaliz grubunda 'protein enerji tüketimi' tedavisinde oral ve enteral yol her zaman ilk tercih olmalıdır" ifadelerini kullandı.



Diyabet hastalığının son yıllarda %90 oranında artış gösterdiğine dikkat çekerek sunumuna başlayan İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Attila Önmez ise; ideal kiloyu sağlamak, malnutrisyonu engellemek, hipoglisemiden korumak ve altta yatan başka hastalığın tedavisinin öncelikle değerlendirdikleri durumlar olduğunu kaydetti.



Panelin son konuşmacısı olan Diyetisyen Tuğçe Uzun ise enteral beslenmede verilen ürünleri sınıflandırarak kullanım alanları hakkında bilgiler verdi.



Soru-cevap bölümüyle devam eden panelin sonunda, Başhekim Yardımcısı ve Nütrisyon Komitesi Başkanı Prof. Dr. Mevlüt Pehlivan, panelistlere gerçekleştirdikleri başarılı çalışmaları ve sunumları için teşekkür etti. - DÜZCE

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