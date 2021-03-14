Klinik Beslenme Kongresi'nde Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi vurgulandı - Son Dakika

Klinik Beslenme Kongresi'nde Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi vurgulandı

14.03.2021 15:43
Klinik Beslenme Kongresi'nde Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi vurgulandı, System.String[]

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Klinik Beslenme Kongresi'nde, Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi ele alındı.

Klinik Enteral Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) Klinik Beslenme Kongresi'nde, Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi ele alındı.

KEPAN'dan yapılan açıklamaya göre, kongre yaklaşık 2 bin katılımcıyla 12- 14 Mart'ta çevrim içi düzenlendi.

Dernek Başkanı Prof. Dr. Osman Abbasoğlu açılıştaki konuşmasında, sağlıklı ve dengeli beslenmenin, Kovid-19 başta olmak üzere bütün enfeksiyonlara karşı koruyucu etki sağladığını belirterek, şöyle devam etti:

"Hastalık halinde, özellikle yoğun bakıma yatma durumunda, beslenmesi iyi olan hastaların ölüm riski belirgin olarak azalıyor. Bu korunmada pay sahibi besinlerin başında proteinler geliyor. Proteinlerin temel depo alanı olan kaslar, kritik hastalıkta, enfeksiyonla savaşta anahtar rol oynuyor. Buna karşın kas kitlesi yaşlanma ile birlikte azalmaya başlar. Kas yapımında ve korunmasında en önemli iki faktör, besinler ve fizik aktivite. Salgın döneminde yaşlı hastaların evde kalmaları, fizik aktivitelerinin azalması kas kaybı riski getirmekte. Bir de buna yetersiz beslenme eklenirse hastalığa yatkınlık artmakta. Hastalarımıza öğün atlamamalarını, olabildiğince dengeli beslenmelerini ve proteinden zengin gıda tüketmelerini öneriyoruz. Elbette protein yanında vitamin ve eser elementlerden zengin meyve ve sebzeler de ihmal edilmemeli. Kalp yetmezliği, KOAH gibi kronik hastalığı olanlarda, beslenme daha da önem kazanmakta."

Kovid-19'la mücadelede bağışıklık sisteminin güçlü olmasının birinci derecede önem taşıdığının altını çizen Abbasoğlu, bağışıklık sistemi zafiyet içindeyse hastalığın sonuçlarının daha ağır olduğuna değindi.

Abbasoğlu, kanser tedavisi gören hastalara özel önem vermek gerektiğine işaret ederek, kanser sıklığının yaşla artığı göz önüne alındığında, yaşlı ve kanserli hastaların daha fazla risk altında olduğunu kaydetti.

Eksiklik yoksa düzenli ek vitamin ve eser element, mineral alınması gerekmediğini belirten Abbasoğlu, özellikle kış aylarında D vitamini eksikliğinin belirgin hale gelebildiğini, eksikliği olanlara mutlaka D vitamini tamamlaması yapılması gerektiğini anlattı.

Abbasoğlu, "Tüm besinlerin aşırısı, metabolizma için yüktür. Bu nedenle gereksiz vitamin kullanımından da kaçınılmalıdır. Hem hastalığa yakalanmamak için hem de hastalık halinde hastalığı rahat atlanmak için dengeli ve yeterli beslenmenin önemini unutmayalım." değerlendirmesini yaptı.

"Salgın beslenmenin önemini, şimdiye kadar hiç olmadığını kadar gösterdi"

Kongrenin ilk oturuma Avrupa Klinik Beslenme Derneği (ESPEN) Başkanı Prof. Dr. Rocco Barazzoni, Asya Klinik Beslenme Derneği (PENSA) Başkanı Dr. Winai Ungpinitpong ve Clinical Nutrition Dergisi Editörü Prof. Dr. Nicolaas Deutz çevrim içi katıldı.

Winai Ungpinitpong konuşmasında Kovid-19 salgınıyla mücadelede uluslararası işbirliğinin önemine işaret etti.

Beslenme yetersizliği gösteren kişilerin enfeksiyona yakalanması halinde ölüm riskinin artığını belirten Winai Ungpinitpong, hastaların tedavi planı yapılırken, mutlaka beslenme desteğinin de kapsanması gerektiğini söyledi.

Nicolaas Deutz de salgında doktorların bir yandan hastalarını tedavi ederken, diğer yandan salgınla ilgili çalışmalar yaptığını dile getirerek, enfeksiyonun tedavisi ve beslenme desteğinin buradaki yerinin daha net ortaya konulabilmesi için bilgi birikimine ve yeni çalışmalara gereksinim duyulduğunu kaydetti.

Prof. Dr. Rocco Barazzoni ise bireysel tutumların yanında meslek örgütlerinin de salgınla mücadelede yer alması gerektiğinin altını çizerek, "Bu salgın beslenmenin önemini, şimdiye kadar hiç olmadığı kadar gösterdi." dedi.

14 Mart, Kanser, Kongre, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Klinik Beslenme Kongresi'nde Kovid-19'la mücadelede beslenmenin önemi vurgulandı - Son Dakika


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