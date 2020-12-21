Klinik binası önündeki banklar çalındı - Son Dakika

Klinik binası önündeki banklar çalındı

21.12.2020 15:05
Klinik binası önündeki banklar çalındı, System.String[]

Adıyaman'da özel bir diş kliniğini önündeki oturma bankları çalındı.

Adıyaman'da özel bir diş kliniğini önündeki oturma bankları çalındı. Polis çalan şahısları bulmak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Eskisaray Mahallesi PTT Adıyaman Başmüdürlüğü yakınlarında bulunan özel bir diş kliniği önünde bulunan oturma bankları motosikletli bir şahıs tarafından çalındı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şahıs motosiklete yüklediği banklarla birlikte kayıplara karıştı. Bankların çalındığını fark eden klinik görevlileri ise durumu polise bildirerek, yardım istedi.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler, güvenlik kameraları tarafından görüntülenen şahsın eşkal ve kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. - ADIYAMAN

Klinik binası önündeki banklar çalındı
Klinik binası önündeki banklar çalındı

Adıyaman, Polis, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Klinik binası önündeki banklar çalındı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ziyaret ettiği kilisenin papazı tokalaşmadı! Paşinyan'ın neye uğradığını şaşırdığı anlar kamerada Goldman Sachs'tan dikkat çeken değerlendirme: Dolar düşecek, TL yükselecek Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Evde yılbaşı kutlamak yasak otellerde ise serbest! Sosyal medya bu çelişkiyi tartışıyor Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay canlı yayında fenalaştı Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Fatih Altaylı ile Bakan Koca arasındaki tartışma büyüyor: Bana belgeyi vereni siz de tanıyorsunuz
Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda Koronavirüs aşısı helal mi değil mi? Şirketlerden art arda "Aşıda domuz ürünü yer almıyor" açıklaması         
14:59
Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı Burak Yılmaz, PSG maçının hakemin yanlış kararını düzelterek alkış topladı         
14:38
Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı Oyuncu Taner Ölmez, Ece Çeşmioğlu ile 2021 yılında evleneceğini açıkladı         
14:22
Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok         
14:07
Müşteriye ekmek satan hırsız kasayı boşalttıktan sonra 5 lira bahşiş bırakarak kaçtı Müşteriye ekmek satan hırsız kasayı boşalttıktan sonra 5 lira bahşiş bırakarak kaçtı         
13:42
Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı Eski eşini öldürüp intihara kalkışmıştı! Kan donduran cinayetin görüntüleri ortaya çıktı         
13:23
Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum Borç verdiği arkadaşının kocası tarafından tahralı saldırıya uğrayan kadın: Korkudan dışarı bile çıkamıyorum         
12:11
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
Son ankette Son ankette "Hangi ittifaka oy verirsiniz?" sorusu soruldu! Cumhur İttifakı, Millet İttifakı'na %17 fark attı         
11:38
Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! Evde doğurduğu bebeğini pencereden attı! "Hatırlamıyorum, elimden düşmüş olabilir" sözleriyle kendini savundu         
11:17
Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu Kemal Sunal'ın oynadığı 'Kapıcılar Kralı' filmi Siirt'te gerçek oldu         
11:14
Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı Kadın ve çocukların koronayı daha kolay atlatmasının sebebinin 'Timüs Bezi' olduğu ortaya çıktı         
11:02
İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek İstilacı balıklar Eskişehir'de görüldü! Önlem alınmazsa doğaya ve canlılara zarar verecek         
10:34
Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu Boşanma aşamasında olduğu eşini öldürüp, kendi başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu         
09:56
Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor Hobi olarak tavuk yetiştirmeye başladı, şimdi aylık 25 bin lira kazanıyor         
09:51
2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor 2 çocuğunu andız pekmezi yaparak okuttu! Kilosu 50 liradan yok satıyor         
08:28
Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında Görenler şaşırıp kalıyor! Ortakların biri 86 diğeri 20 yaşında         
07:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 15:11:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Klinik binası önündeki banklar çalındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei