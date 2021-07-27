Klinik Psikoloji Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programları Bilim Sınavı Duyurusu

Klinik Psikoloji Tezli ve Tezsiz Yüksek Lisans programları için Online başvuru formunu eksiksiz dolduran ve 1. 000 TL ön kayıt ücreti ödemesini gerçekleştirilen adaylar 3 Ağustos 2021 tarihinde online olarak bilim sınavına alınacaktır.

Sınav öncesinde 11: 30-12: 00 saatleri arasında gözetmenler tarafından zoom üzerinden kimlik kontrolü yapılacaktır.

Bilim sınavı, kimlik kontrolü sonrasında saat 12: 00'de online olarak gerçekleştirilecektir.

Kimlik kontrolü ve sınav esnasında zoom üzerinden kayıt alınacak olup, adaylar tüm süreci zoom ekranı açık olarak,

gözetmenlerin kontrolü altında tamamlayacaklardır.

https://www. beykoz. edu. tr/icerik/2587-klinik-psikoloji-yuksek-lisans-programi-tezlitezsiz

Yukarıdaki linkte yer alan başvuru koşulları içinde belirtilen ön koşullara ve belirtilen takvime göre tezli ve tezsiz programların mülakatları gerçekleştirilecektir.

Sınav erişim ve zoom linkleri 2 Ağustos pazartesi günü gereklilikleri yerine getirmiş olan adaylara iletilecektir.

Tüm adaylara başarılar dileriz.