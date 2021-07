Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programı Yedek Aday Öğrenci Listesi - Son Dakika

*Tezsiz yüksek lisans programı için genel not ortalamasına göre oluşturulan yedek öğrenci listesinde yer alan öğrencilerin kesin kaydı 05. 07. 2021-07. 07. 2021 saat 16: 30'a kadar alınacaktır.

Boş kalan kontenjanların olması halinde yukarıdaki kriterlere göre oluşturulan listedeki sırada yer alan adaylardan yeni liste açıklanacak olup, bu listenin kesin kaydı da 08. 07. 2021 saat 16: 30'a kadar yapılacaktır.

Başvuru Sıralaması İsim Soyisim İlgili Program 1 Yedek KA***** AD** Klinik Psikoloji Tezsiz 2 Yedek İd** ö** Klinik Psikoloji Tezsiz 3 Yedek Be*** Bo*** Ka** Klinik Psikoloji Tezsiz 4 Yedek Fe*** N** Da***** Klinik Psikoloji Tezsiz 5 Yedek Hi*** Sa*** Klinik Psikoloji Tezsiz 6 Yedek Ha*** Ak** Çe***** Klinik Psikoloji Tezsiz 7 Yedek Es** Gü***** Klinik Psikoloji Tezsiz 8 Yedek ME**** Ka***** Klinik Psikoloji Tezsiz 9 Yedek Be*** Nu* Sa*** Klinik Psikoloji Tezsiz 10 Yedek Su*** Mu**** Yı**** Klinik Psikoloji Tezsiz 11 Yedek Gö*** Ça*** Klinik Psikoloji Tezsiz 12 Yedek Ay** Be**** Ar*** Klinik Psikoloji Tezsiz 13 Yedek Me*** Gü* Ka**** Klinik Psikoloji Tezsiz 14 Yedek As**** Ab** Klinik Psikoloji Tezsiz 15 Yedek Ni*** Dö**** Klinik Psikoloji Tezsiz 16 Yedek Ha*** Sa*** Klinik Psikoloji Tezsiz 17 Yedek Öz*** Se*** Klinik Psikoloji Tezsiz 18 Yedek Fu**** Ün*** Klinik Psikoloji Tezsiz 19 Yedek Ne** Yı**** Klinik Psikoloji Tezsiz 20 Yedek Me*** Ka******* Klinik Psikoloji Tezsiz 21 Yedek Ne***** Du*** Klinik Psikoloji Tezsiz 22 Yedek Tu***** Sa** Klinik Psikoloji Tezsiz 23 Yedek Sü***** De**** Klinik Psikoloji Tezsiz 24 Yedek Be*** Ka*** Klinik Psikoloji Tezsiz 25 Yedek Bu*** De**** Klinik Psikoloji Tezsiz 26 Yedek Ni** Ko*** Klinik Psikoloji Tezsiz 27 Yedek Di*** Bi***** Klinik Psikoloji Tezsiz