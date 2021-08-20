Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili - Son Dakika
Üye Girişi
Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili

Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili

20.08.2021 23:34

13. 08. 2021 tarihinde yayınlanan Lisansüstü Programlar Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezsiz programına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıt süreleri 20. 08. 2021 saat 17: 00'de tamamlanmıştır.

13. 08. 2021 tarihinde yayınlanan Lisansüstü Programlar Enstitüsü Klinik Psikoloji Tezsiz programına 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi kayıt hakkı kazanan asil adayların kayıt süreleri 20. 08. 2021 saat 17: 00'de tamamlanmıştır.

30 kişilik kontenjan için, asil listeden 26 kişi kayıt yaptırmıştır.

Tamamlanan asil kayıtlar sonrasında, 4 kişilik kontenjan için, yedek listesindeki adaylar kayıt hakkı kazanmıştır. Listede belirtilmiş olan yedek sırasına göre, Enstitü adaylar ile iletişime geçerek 23-24-25 Ağustos 2021 Saat 17: 00'ye kadar kayıtları tamamlayacaktır.

13. 08. 2021 tarihinde yayınlamış olduğumuz listeye ulaşmak için tıklayınız.

Kaynak: Habermetre
YORUMLAR
500

Toplum, Son Dakika

Son Dakika Toplum Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili - Son Dakika


Son Dakika
00:19 Fransa'da Türk vatandaşlarına şiddet eylemleri uyarısı
00:16 Şiddetli çatışmaların sürdüğü Fransa'da büyükelçilikten Türk vatandaşlarına uyarı
00:03 Avrupa'da Sözleşmesi Biten Futbolcular
23:59 Dünyaca ünlü futbolcular an itibarıyla kulüpsüz! İşte adı 3 büyüklerle geçen isimler
23:54 Kenya'da zincirleme kaza: 48 ölü
23:52 Kenya'da yoldan çıkan kamyon araçları biçti: 48 ölü
23:27 AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ayasofya Camii'ne yapılan saygısızlığa tepki gösterdi
23:25 AK Parti'den Ayasofya'nın önünde Yunan bayrağı açılmasına sert tepki: Ona yapılan her saygısızlık hüsranla sonuçlanacaktır
23:05 Fransa'da Nael M.'nin ölümüne tepki gösteren olaylarda 1000 kişi gözaltına alındı
23:05 İzmir'de minibüsle otomobil çarpıştı: 4 ölü, 5'i ağır 21 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2023 01:14:15. #1.13#
SON DAKİKA: Klinik Psikoloji Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıt Hakkı Kazanan Yedek Adaylar ile İlgili - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement