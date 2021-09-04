Klinker ve gübre ihracatında kayıt uygulaması - Son Dakika

TİCARET Bakanlığı, 'klinker' ihracatı ve tarım sektöründe bitkisel üretimin olumsuz etkilenmesinin önlenmesi amacıyla yurt içi talebinin karşılanması noktasında 'gübre' ihracatının takip altına alınması amacıyla klinker ile bazı gübrelerin 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine' eklendiği bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Covid-19 pandemisi süresince küresel düzeyde tüm sektörlerde üretim süreçlerinin aksadığı, ham madde ve yarı mamul tedarik zincirleri ile lojistik süreçlerde de ciddi bozulmaların baş gösterdiği belirtildi. Bu durumun bir sonucu olarak, gerek tarımsal üretimde önemli girdilerden olan kimyasal gübre fiyatlarında gerekse çimento fiyatlarında ciddi artışların yaşadığı belirtilerek, "Bakanlığımızca yapılan değerlendirmede, halihazırda 'çimento' ihracatının kayıt altında olduğu ancak mevcut durumun inşaat sektöründe konut üretimini zorlaştırdığı da dikkate alındığında, çimentonun yanı sıra 'klinker' ihracatının da takip altına alınmasının faydalı olacağı, ayrıca tarım sektöründe bitkisel üretimimizin olumsuz etkilenmesinin önlenmesini teminen yurt içi talebinin karşılanması noktasında 'gübre' ihracatının da takip altına alınmasına ihtiyaç duyulduğu anlaşılmıştır. Bu sebeple, bugün yayımlanan tebliğ değişikliği ile '2523.10.00.00.00 GTP'li Klinker', '3105.30.00.00.00 GTİP'li Diamonyum hidrojenortofosfat (DAP)', '3105.59.00.00.11 GTİP'li NP (20-20-0) cinsi gübreler' ve '3105.20.10.00.00 GTİP'li NPK (15-15-15) cinsi gübreler'in ihracı kayıt altına alınmış olup, bahse konu ürünler 'İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine' eklenmiştir" denildi.