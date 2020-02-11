Klinsmann, Hertha Berlin’deki 76. gününde istifa etti - Son Dakika
Son Dakika Spor Klinsmann, Hertha Berlin’deki 76. gününde istifa etti - Son Dakika Spor

Klinsmann, Hertha Berlin’deki 76. gününde istifa etti

6 saat önce

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih’in eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann, beş yıllık ABD Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinin ardından sıradaki rotasını Hertha Berlin olarak belirlemişti.

Klinsmann, Hertha Berlin’deki 76. gününde istifa etti, System.String[]

Almanya Milli Takımı ve Bayern Münih’in eski teknik direktörü Jürgen Klinsmann, beş yıllık ABD Milli Takımı teknik direktörlüğü görevinin ardından sıradaki rotasını Hertha Berlin olarak belirlemişti. 2016’dan 2019’a dek takım çalıştırmayan futbol adamının bu seçimi, futbol dünyasında şaşkınlıkla karşılanmıştı.

Sezona Ante Kovic yönetiminde başlayan Hertha Berlin, Bundesliga’nın ilk 12 haftasında yalnızca üç galibiyet ve iki beraberlikle 11 puan toplanmasının ardından Hırvat teknik adamla yollarını ayırmıştı. Kovic’ten boşalan koltuğa ise dünyaca ünlü teknik adam Jürgen Klinsmann oturdu.

Klinsmann, başkent ekibi ile dokuzu Bundesliga’da olmak üzere 10 maça çıktı. Almanya Kupası son 16 turunda Schalke’ye elenen Klinsmann’ın ekibi, söz konusu dokuz Bundesliga maçında üç galibiyet alabildi, üç kez berabere kaldı ve üç de mağlubiyet gördü.

Sonuçlar her kadar çok parlak olmasa da kulüp yönetimi Klinsmann ile yolları ayırmayı tercih etmedi. Ancak Klinsmann görevi bırakmayı seçti. Bununla birlike Klinsmann’ın görevi bırakmasının sebebi, sosyal medyada açıkladığı üzere, alınan sonuçlar değildi.

Alman teknik adamın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamanın bir kısmı şu şekilde:


“Ben görev esnasında, kulüpteki görevli isimlerin bana güvenine ihtiyaç duyuyorum. Göreve bağlılık ve konsantrasyon, bu görevdeki en önemli işlerdir. Eğer tüm bunlar garanti edilmezse, ben bir antrenör olarak potansiyelimi gerçeğe dönüştürememem ve işteki sorumluluğu üzerime alamam.”


Hertha Berlin, Bundesliga’da 21 maç sonunda altı galibiyet ile beş beraberlik ve 23 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bayern Münih, Hertha Bsc, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: EuroSport.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 08:14 
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