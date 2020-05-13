Klip setinde koronavirüs önlemli çekim - Son Dakika

KORONAVİRÜSE karşı alınan tedbirler kapsamında ara verilen dizi, film ve klip çekimlerine normalleşme adımlarıyla birlikte yeniden başlandı. Ümraniye Film Platosunda yönetmen Ahmet Can Tekin'in klip çekiminde set çalışanları, koruyucu ekipmanlarını giyerek çalıştı.

Koronavirüs salgını nedeniyle, pek çok kişi işine ara vermek zorunda kaldı. Bazı meslek grupları evden çalışmaya uygunken, kimi mesleklerde ise bu mümkün olmadı. Aynı anda çok sayıda kişinin çalıştığı ve ekipman sirkülasyonunun yoğun olduğu çoğu dizi, film, reklam ve klip setleri de bir süredir durdurulmuştu. Irmak Arıcı'nın yeni single çalışması olan 'Yağmurum Ol' isimli şarkıya klip çeken Ahmet Can Tekin, 2 ay sonra ekibi ile birlikte tam teçhizat giyinerek kayıt düğmesine bastı. Ümraniye Film Platosu'nda gerçekleşen çekimde Tekin ve ekibi maske, siperlik, eldiven ve tek kullanımlık tulumdan oluşan koruyucu malzemeler kullanarak çekimleri tamamladı.

Mustafa Ceceli'nin aranjörlüğünü yaptığı çalışmada set ekibi sosyal mesafe kuralına dikkat ederken, kullanılan ekipmanlar da belli aralıklarla dezenfekte edildi. Tedbirler kapsamında büyük bir kısmı dış mekanda gerçekleşen çekimde, riski azaltmak adına 70 kişilik ekip sayısı da 35'e düşürüldü. Tekin, göstermiş olduğu izolasyon hassasiyeti ile de meslektaşlarına da örnek oldu.

EVDE KALIN ÇAĞRISI

2 aydır setlerden uzak olduğunu söyleyen Tekin, "Koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 2 aydır evlerimizdeydik. 2 ay sonra ilk defa sete geldik. Hayatımda ilk defa böyle garip önlemlerle çalışıyorum. Maske, eldiven, siperlik ve tek kullanımlık tulum giydik. Ekibimiz 70 kişiydi fakat önlemler kapsamında 35'e düşürdük bu sayıyı. Bizim için de garip bir deneyim. İnsanlar evde kalmaya devam ettiği sürece bir şeyler izleyip eğlenmesi lazım. Biz de burada evde kalan insanların sıkılmaması, eğlenceli zaman geçirmeleri için görsel içerik üretiyoruz. En önemli önlemimiz sosyal mesafe. Normal şartlarda birbirine çok yakın çalışan ekipler, şu an hijyen önlemleri alıp olabildiğince sosyal mesafeyi koruyarak çalışıyor" dedi.

HERŞEYDEN ÖNCE SAĞLIK

Kendi ve ekibinin sağlığının her şeyden önce geldiğini ifade eden Tekin, "Sabah birbirimizi öpmeden, tokalaşmadan işe başlıyoruz. Kendi sosyal mesafemizi koruyoruz. Kamera ekipmanları ile uğraşan arkadaşlarımız eldiven kullanıyor. Biz sizin için dışarı çıkıp içerik üretmeye devam ediyoruz. İzleyicilerimizden isteyeceğimiz tek şey evde kalmaları. Önlemleri gevşetmeden hayata devam etmeniz. Bu tedbirler normalleşme süreci için çok önemli adımlar. Bu süreç içerisinde evde kalmanızı istiyoruz. Bizden çok daha önemli iş yapan doktorlar, hemşireler var. Son 3 ayın kahramanı sağlık çalışanları. Onlara da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz" diye konuştu.