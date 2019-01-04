Klipssan’ı alan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı

Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere pek çok sektöre baskı, çekme, torsiyon, form yayları ile bağlantı klipsleri üreten Yaykul, 2018'i yatırımla geçirdi.

Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere pek çok sektöre baskı, çekme, torsiyon, form yayları ile bağlantı klipsleri üreten Yaykul, 2018'i yatırımla geçirdi. Geçen yıl bünyesine Klipssan firmasını katan ve ardından Nilüfer'de yeni tesisine taşınan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı.

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