Son Dakika Haberleri: Klipssan’ı alan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı

Klipssan’ı alan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı

1 saat önce

Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere pek çok sektöre baskı, çekme, torsiyon, form yayları ile bağlantı klipsleri üreten Yaykul, 2018'i yatırımla geçirdi.

Klipssan’ı alan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı, System.String[]
Başta otomotiv yan sanayi olmak üzere pek çok sektöre baskı, çekme, torsiyon, form yayları ile bağlantı klipsleri üreten Yaykul, 2018'i yatırımla geçirdi. Geçen yıl bünyesine Klipssan firmasını katan ve ardından Nilüfer'de yeni tesisine taşınan Yaykul, kapasitesini yüzde 40 artırdı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 01:10 

Fi, Ekonomi
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