KLM'ye 3,4 milyar euroluk devlet desteği - Son Dakika

KLM'ye 3,4 milyar euroluk devlet desteği

Korona krizi nedeniyle zorlanan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği alacak.

Korona krizi nedeniyle zorlanan Hollanda Kraliyet Havayolları KLM, 3 milyar 400 milyon euro devlet desteği alacak. Kurtarma paketiyle şirketin içinde bulunduğu krizi en az hasarla atlatması amaçlanıyor. Koronavirüs salgınının havayolu seferlerini durma noktasına getirmesiyle zor duruma düşen şirketlerden Hollanda Kraliyet Havayolları KLM'ye 3 milyar 400 milyon euroluk devlet kredisiyle mali destek verilmesi kararlaştırıldı.

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KLM CEO'su Pieter Elbers, bugün yaptığı açıklamada korona salgını nedeniyle şirketin eşi görülmemiş bir krizle karşı karşıya olduğunu ve devletin kendilerine yönelik önerdiği yardımı kabul ettiklerini söyledi.


Air France ve KLM'ye toplam 10 milyar euro


Böylece Fransa'nın Air France ile Hollanda'nın KLM şirketlerinin 2004 yılında birleşmesi sonucu ortaya çıkan Air France - KLM ortaklığı her iki devletten toplam 10 milyar euronun üzerinde kurtarma yardımı almış olacak.


Fransa'nın Air France için 7 milyar euroluk kurtarma paketi açıklamasının ardından Hollanda hükümeti de KLM için harekete geçmişti.


Hollanda hükümeti söz konusu yardımın 1 milyar eurosunun doğrudan kredi, 2 milyar 400 milyon eurosunun ise banka teminatı şeklinde olacağını duyurdu. Fransa hükümetinin yardımı da doğrudan kredi ve banka teminatını kapsıyor.


Air France-KLM'de Fransız ve Hollanda devletinin yüzde 14'er hissesi bulunuyor.


Hollanda hükümetinin kurtarma paketinin parlamentonun ve AB Komisyonu'nun onayına sunulması gerekiyor.


Hükümet, kurtarma yardımı karşılığında havayolu şirketinin verimliliğini ve sürdürülebilir kaynaklara yatırımlarını artırmasını istiyor.


Lufthansa'ya da devlet desteği


Alman havayolu şirketi Lufthansa'ya da iflasın önüne geçebilmek için devlet desteği kararlaştırmıştı.


Alman hükümetinin yardım paketi, korona krizi ile ciro kaybına uğrayan şirkete 6 milyar euroluk doğrudan mali yardım ile 3 milyar euroya kadar kredi ve bunun karşılığında devletin geçici olarak şirkette yüzde 20 pay ile hissedar olmasını öngörüyor. Alman hükümeti, Lufthansa'nın dış alımlardan korunması için hisse payını, stratejik kararlara etki edilebilecek alt sınır olan yüzde 25 artı 1 hisseye çıkarabilecek.


138 bin kişi istihdam eden Lufthansa'da kargo uçuşları dışındaki uçuşlar koronavirüs salgını nedeniyle durma noktasına gelmiş, dünya çapında 22 bin personel fazlası oluşmuştu.


Söz konusu paket son olarak AB Komisyonu'nun ardından Lufthansa hissedarlarının da onayını almıştı.


dpa,MK/HS


(c)?

Fransız Havayolu Şirketi, Koronavirüs, Hollanda, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 18:50 

Son Dakika Ekonomi KLM'ye 3,4 milyar euroluk devlet desteği - Son Dakika Ekonomi

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