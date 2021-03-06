Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı - Son Dakika

Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı

06.03.2021 18:55

Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı İnternet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI numarası klonlandı, altı aydır kullanamadığı cep telefonu için çalmadık kapı bırakmadı Sivas'ta yaşayan Mesut Polatgil'in, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI...

Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı

İnternet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI numarası klonlandı, altı aydır kullanamadığı cep telefonu için çalmadık kapı bırakmadı

SİVAS - Sivas'ta yaşayan Mesut Polatgil'in, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunun IMEI numarası klonlandı, altı aydır kullanamadığı cep telefonu için çalmadık kapı bırakmadı.

Sivas kent merkezinde yaşayan Mesut Polatgil, iddiasına göre Hepsiburada isimli yaygın bir e-alışveriş sitesi üzerinden 2 bin TL değerinde bir cep telefonu alarak siparişi verdi. Polatgil, kısa bir sürede eline ulaşan telefonu yaklaşık 3 ay kullandı. Polatgil, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından cep telefonuna gelen mesajla şok yaşadı. Gelen mesajda cep telefonunun elektronik kimlik bilgisinin klonlandığı ve 30 gün içinde kapatılacağı bildirildi. Bunu öğrenen Polatgil cep telefonunu satın aldığı firma ile iletişime geçti. Polatgil, firmayla yaptığı görüşmede IMEI'i klonlanan cep telefonunun değiştirilmesini veya iade edilmesini istedi. Firma tarafından IMEI güvenliğinin kendi sorumluluklarında olmadığı belirtildi. Olumlu bir yanıt alamayan Polatgil, BTK'ya başvurdu. BTK'dan da istediği yanıtı alamayan Polatgil, bu seferde Tüketici Hakem Heyetine müracaat etti. Müracaat sonrası yapılan incelemede, Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı bulunca Polatgil bir kez daha hayal kırıklığına uğradı. CİMER'e dahi yazan Polatgil, buradan da olumlu yanıt alamayınca son olarak Sivas Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu. Aylar geçmesine rağmen Cumhuriyet Başsavcılığından da yanıt alamayan Polatgil, yetkililerden sorunun çözülmesini istiyor.

Sadece 3 ay kullanabildi

Mesut Polatgil, internet üzerinden satın aldığı cep telefonunu yaklaşık 3 ay kadar bir süre kullanabildiğini ifade ederek, "2020 yılının Haziran ayında internetten alışveriş yoluyla parasını ödeyerek bir cep telefonu satın aldım. Çok ünlü bir alışveriş sitesinden aldıktan yaklaşık 3 ay sonra BTK'den SMS geldi. 'Telefonunuzun IMEI'sı klonlanmıştır. 30 gün içerisinde kapatılacaktır' diye. Gerçekten de 30 gün sonra telefonum kapatıldı. Ben de firma ile iletişime geçtim. Firma 'Telefonu bize gönderirseniz, biz hallederiz' dediler. Bunun böyle olmadığını biliyordum. Bilgi Teknoloji Kurumunu da aradım. Onlar da 'Firma bize faturanın bir örneğini yollarsa biz çözebiliriz' dediler ama firma buna yanaşmadı. BTK da 'Başka yetkimiz yok' deyince mecburen Tüketici Hakem Heyetine dava açtım. Bütün belgelerimi sundum. Ama Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı buldu, 'Firmanın bir kusuru yok' dedi. Bir daha BTK'yı aradım yine 'Yetkimiz yok' dediler. CİMER'e yazdım onlar da BTK'ya yönlendirdiler" dedi.

Mağdur edildi, çözüm bulamadı

Polatgil, bütün mercilere başvurmasına rağmen çözüm bulamadığını belirterek, "Telefonun IMEI benim adıma kayıtlı olduğu için ve birisi klonladığı için suç unsuru oluşabilir diye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulundum. Şikayet ettim fakat aylar geçmesine rağmen oradan da bir dönüş alamadım. Telefonum yaklaşık 6 aydır kapalı. Telefonu kullanamıyorum. Bütün mercilere başvurmama rağmen dönüş de alamıyorum. Vergisini ödediğim, faturası benim adıma olduğu halde başkası IMEI'limi çaldığı için o kullanıyor ben kullanamıyorum. Talebim ya bu telefonu iade edip paramı almaktı ya da yenisiyle değiştirilmesi yönündeydi. Ama Sivas Tüketici Hakem Heyeti firmayı haklı bularak bu yolu kapatmış oldu. Bana şimdi Tüketici Mahkemesine dava açabilirsin diyorlar. Fakat Tüketici Mahkemesine dava açtığın zaman; dava açılış masrafları söz konusu bir de risk var. Kaybettiğimde karşı tarafın da avukatlık masraflarını ödemek zorundayım. O da telefonun bedelini geçiyor" şeklinde konuştu.

Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı
Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı
Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı
Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Cumhuriyet, İnternet, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Akar'dan Mısır'ın Türkiye kararına ilk yorum: Bu çok önemli bir gelişme Beşiktaş-Gaziantep FK maçı başladı! Canlı Anlatım İstanbul alarmda! Bir haftalık vaka sayısı artan megakent kırmızıya döndü Sinop'ta haftalık vaka sayısı 7 günde iki katına çıktı Bakan Koca, illere göre haftalık vaka sayısının güncel halini paylaştı 'Tecavüzcü Coşkun' lakaplı Coşkun Göğen'e ilginç soru: O sahnelerde kadın oyunculara karşı bir şey hissettiniz mi? Eminönü'ndeki yoğunluğu anlatan muhabire canlı yayında küfür! Apar topar yayından çıktılar Engelsiz Türkiye Partisi ve Büyük Türkiye Partisi kapatıldı
Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi Yukatel Denizlispor sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 yendi         
18:36
İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak? İçişleri Bakanlığı'ndan sokak kısıtlaması açıklaması! Nereler açık olacak?         
18:23
Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı Tahkim Kurulu, Mostafa Mohamed'in 1 maçlık cezasını onadı         
17:53
Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu Çaykur Rizespor'un yeni teknik direktörü Bülent Uygun oldu         
17:20
Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi Satış ve fiyatlardaki patlama devam edecek mi? Araç almayı düşünenler için hayati bilgi         
17:14
Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı Evdeki eşyaları camdan atıp komşulara cinsel organını gösteren adam, iki saat sonra soyunup intihara kalkıştı         
16:03
Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu Güney Kore'de genç bir kızı tecavüzden kurtaran Rabia, kahraman oldu         
14:29
Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş Ünlü tasarımcı Aslı Yılmaztürk'ü çaydanlıktan taşan suyun söndürdüğü ocaktan sızan gaz öldürmüş         
12:36
Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı Esra Erol'un programında fuhuş çetesini çökerten Zeynep, tehdit mesajı almaya başladı         
11:23
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı Samsun'un Vezirköprü ilçesinde büyük umutlarla ekilen kenevirler üreticinin elinde kaldı         
11:16
Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı Mağaraya baskın yapan özel harekat kumarhaneyle karşılaştı: 29 gözaltı         
11:08
Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi Bıraktığı sigaranın parasıyla kızının otomobil hayalini gerçekleştirdi         
11:07
Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı Apartman görevlisi kadını öldüren gencin, cinayetten önce tecavüz ettiği ortaya çıktı         
10:31
Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı Karadeniz insanı yine şaşırttı! Sürekli unutmaktan bıktığı HES kodunu sırtına yazdı         
10:08
Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi Profesörün canlı yayında ettiği küfür, sunucu dahil herkesi şaşkına çevirdi         
10:01
Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi Arkadaşını sokak ortasında kurşuna dizdi! Son nefesini verdiği anları da işte böyle izledi         
09:58
Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı Şeyma Subaşı ve kız arkadaşları direk dansı yaptı         
18:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2021 19:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Klonlanan telefonu başına dert oldu, çalmadık kapı bırakmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei