Klopp: 6 Puanlık Fark Ne Ki?..
12 dakika önce
Jürgen Klopp, Manchester City ile 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediğini dile getirdi.
Jürgen Klopp
, Manchester City
ile 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediğini dile getirdi.
Başarılı teknik adam puan farkını "Önemli olan bizim kaç puanımız olduğu, diğerleri değil. 6 puanlık fark nedir ki? Hiçbir şey. Hala oynayacağımız önemli maçlar var" sözleriyle değerlendirdi.
Klopp başarılı performanslarını sürdürmek zorunda olduklarını da "İlk yarı sona erdi diyebiliriz. Zor bir fikstürümüz var ama şu an için işler iyi gidiyor" şeklinde belirtti.
Klopp sözlerini "Premier League'de kendi tarihimizi yazmak istiyoruz. İstatistikler iyi, biz iyiyiz ama daha gideceğimiz çok yol var" ifadeleriyle noktaladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:29
Siirt Üniversitesi Rektörü'ne Alınacak Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hız Yapması Lazım
Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti
Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis
Son Dakika! Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek