Son Dakika Haberleri: Klopp: 6 Puanlık Fark Ne Ki?..

Klopp: 6 Puanlık Fark Ne Ki?..

12 dakika önce

Jürgen Klopp, Manchester City ile 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediğini dile getirdi.

Klopp: 6 Puanlık Fark Ne Ki?.., System.String[]
Jürgen Klopp, Manchester City ile 6 puanlık farkın bir şey ifade etmediğini dile getirdi.

Başarılı teknik adam puan farkını "Önemli olan bizim kaç puanımız olduğu, diğerleri değil. 6 puanlık fark nedir ki? Hiçbir şey. Hala oynayacağımız önemli maçlar var" sözleriyle değerlendirdi.

Klopp başarılı performanslarını sürdürmek zorunda olduklarını da "İlk yarı sona erdi diyebiliriz. Zor bir fikstürümüz var ama şu an için işler iyi gidiyor" şeklinde belirtti.

Klopp sözlerini "Premier League'de kendi tarihimizi yazmak istiyoruz. İstatistikler iyi, biz iyiyiz ama daha gideceğimiz çok yol var" ifadeleriyle noktaladı.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:29 

Manchester City, Jürgen Klopp, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siirt Üniversitesi Rektörü'ne Alınacak Makam Aracının Saatte 232 Kilometre Hız Yapması Lazım Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımı Büyük Tepki Çekti

Kahkaha Sesi Sayesinde Çözülen Cinayet Sanığına 25 Yıl Hapis Son Dakika! Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 10:41:37. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Klopp: 6 Puanlık Fark Ne Ki?..
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]