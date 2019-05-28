Son Dakika Haberleri: Klopp: 'Bundan Önce Bir Final İçin Daha İyi Bir Takım Olmadım'
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Klopp: 'Bundan Önce Bir Final İçin Daha İyi Bir Takım Olmadım'

2 saat önce

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Tottenham Hotspur'a karşı tarafının Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir basın toplantısı düzenledi. Alman, rekabeti kazanmak için bir şans daha kazanacağı için heyecanlı olduğunu ve bu Liverpool tarafının finalde sahip olduğu en iyisi olduğunu söylüyor.

Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Tottenham Hotspur'a karşı tarafının Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir basın toplantısı düzenledi. Alman, rekabeti kazanmak için bir şans daha kazanacağı için heyecanlı olduğunu ve bu Liverpool tarafının finalde sahip olduğu en iyisi olduğunu söylüyor.
Klopp: 'Bundan Önce Bir Final İçin Daha İyi Bir Takım Olmadım'
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06 
Jurgen Klopp, Liverpool, Tottenham Hotspur, Spor
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