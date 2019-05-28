Klopp: 'Bundan Önce Bir Final İçin Daha İyi Bir Takım Olmadım'
2 saat önce
Liverpool menajeri Jurgen Klopp, Tottenham Hotspur'a karşı tarafının Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir basın toplantısı düzenledi. Alman, rekabeti kazanmak için bir şans daha kazanacağı için heyecanlı olduğunu ve bu Liverpool tarafının finalde sahip olduğu en iyisi olduğunu söylüyor.
Liverpool
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:06
menajeri Jurgen Klopp
, Tottenham Hotspur
'a karşı tarafının Şampiyonlar Ligi finalinin önünde bir basın toplantısı düzenledi. Alman, rekabeti kazanmak için bir şans daha kazanacağı için heyecanlı olduğunu ve bu Liverpool tarafının finalde sahip olduğu en iyisi olduğunu söylüyor.
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