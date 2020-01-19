Klopp bunu beklemiyordu!

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Liverpool'un hücum hattı belki de dünyanın en iyisi!



Ortada Firmino, kanatlarda Mane ve Salah ile müthiş bir zenginlik...



Ama Manchester United'ın "Martial-Greenwood-Rashford" ile oluşturduğu üçlü, onları geride bırakmayı başardı.



UNITED'IN ÜÇLÜSÜ LIVERPOOL'UN ÜÇLÜSÜNÜ 1 GOLLE GEÇTİ!



Rashford formda, Martial gollerini atıyor ve genç Greenwood da destek veriyor...



Manchester United'ın "ön üçlüsü" bu sezon şu ana kadar 39 gole imzasını attı ve Liverpool'un 38 gollü "Salah & Firmino & Mane" üçlüsünü geride bırakmayı başardı.



MANE, KRİTİK MAÇ ÖNCESİ EKİP ARKADAŞLARINI ÖVDÜ!



Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane, kritik maç öncesi Salah ve Firmino'dan övgü dolu sözlerle bahsetti.



"Ben kendimi onlarla birlikte oynadığım için şanslı hissediyorum. Beraber çalışmak çok kolay ve eğlenceli. Sadece ben değil, Salah ve Firmino ile kim çalışsa onlar da rahat eder ve keyif alırdı..."



Cengiz İzmitli ve Barlas Ateşli, iddaa'da öne çıkan maçları değerlendirdi...



