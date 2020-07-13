Klopp, dört yıl sonra Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor - Son Dakika

Klopp, dört yıl sonra Liverpool'dan ayrılmayı düşünüyor

İngiltere Premier Lig ekiplerinden şampiyon Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından mesleğine bir süre ara vermek istediğini söyledi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden şampiyon Liverpool'un teknik direktörü Jürgen Klopp, kulübüyle sözleşmesinin sona ermesinin ardından mesleğine bir süre ara vermek istediğini söyledi.

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Alman basınına konuşan 53 yaşındaki teknik adam, takımının 30 yıl aranın ardından yeniden şampiyonluğa ulaşmasında pay sahibi olduğu için mutluluk duyduğunu belirterek, "Salgın nedeniyle kutlamalara henüz başlayamadığımız için şampiyonluk hissini tam olarak anlayamadım. Ama aylar sonra bile olsa bu şampiyonluk kutlaması yapılacak ve bunu çılgın bir yolla gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Liverpool ile sözleşmesini geçen aralık ayında uzatan Klopp, "Sözleşme sürem 2024'te sona erecek. 4 yıl boyunca Liverpool'un başarılarını sürdürmesi için elimden geleni yapacağım. Ama Anfield'da 9 sezon üst üste çalıştıktan sonra bir yıl ara vereceğim. Bu süreçte sadece istediğim şeyleri yapacağım. 5 yıl sonra, dünya çok daha farklı olabilir." şeklinde konuştu.

Liverpool'da 2015 yılından bu yana görev alan Jürgen Klopp, daha önce futbolcu olarak da görev yaptığı Mainz 05 ile Borussia Dortmund'da teknik direktörlük deneyimi yaşamıştı.

Jürgen Klopp, Liverpool, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 19:53 Kaynak: AA

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