Son Dakika Haberleri: Klopp: "En Büyük Hatam Mane Oldu..."

Klopp: "En Büyük Hatam Mane Oldu..."

1 saat önce

Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, takımın önemli isimlerinden Mane hakkında konuşurken çarpıcı bir itirafta da blundu.

Klopp:
Liverpool Menajeri Jurgen Klopp, takımın önemli isimlerinden Mane hakkında konuşurken çarpıcı bir itirafta da blundu.

Jurgen Klopp, kariyerinin en büyük hatalarından biri olarak Dortmund'da Mane'yi almaması olarak gösterdi.

Başarılı teknik adam Mane ile ilgili "Hayatım boyunca bazı hatalar yaptım. En büyük hatalarımdan biri de Dortmund'u çalıştırırken Mane'yi transfer etmememdi. Görüşmüştük ama tam emin olamamıştım" ifadelerini kullandı.

Mane ile çalışma şansı yakaladığı için mutlu olduğunu da dile getiren Klopp, "Mane, olağanüstü bir oyuncu. Hayat bana onunla çalışabilmem için ikinci bir şans verdi ve umuyorum bunu ikimiz de çok iyi değerlendiririz" şeklinde konuştu.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 01:59 

Dortmund, Liverpool, Jurgen Klopp, Güncel
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