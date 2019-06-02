Son Dakika Haberleri: Klopp: Hepimiz ağlıyorduk çünkü bu bizim için çok önemli.
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Klopp: Hepimiz ağlıyorduk çünkü bu bizim için çok önemli.

57 dakika önce

Jurgen Klopp, Liverpool'un altıncı Avrupa Kupasını Tottenham'a 2-0 galip kazanarak duygularını ifade ediyor. Klopp, kupanın kendisi ve oyuncuları için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve Pazar günü Liverpool'daki kupa geçit törenini bekliyor.

Jurgen Klopp, Liverpool'un altıncı Avrupa Kupasını Tottenham'a 2-0 galip kazanarak duygularını ifade ediyor. Klopp, kupanın kendisi ve oyuncuları için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve Pazar günü Liverpool'daki kupa geçit törenini bekliyor.
Klopp: Hepimiz ağlıyorduk çünkü bu bizim için çok önemli.
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:06 
Spor
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