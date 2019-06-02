Klopp: Hepimiz ağlıyorduk çünkü bu bizim için çok önemli.
57 dakika önce
Jurgen Klopp, Liverpool'un altıncı Avrupa Kupasını Tottenham'a 2-0 galip kazanarak duygularını ifade ediyor. Klopp, kupanın kendisi ve oyuncuları için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve Pazar günü Liverpool'daki kupa geçit törenini bekliyor.
Jurgen Klopp
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 05:06
, Liverpool
'un altıncı Avrupa
Kupasını Tottenham
'a 2-0 galip kazanarak duygularını ifade ediyor. Klopp, kupanın kendisi ve oyuncuları için ne kadar önemli olduğunu anlatıyor ve Pazar günü Liverpool'daki kupa geçit törenini bekliyor.
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