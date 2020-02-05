Klopp kızdı, Liverpool tarihinin en genç kadrosuyla oynadı - Son Dakika
Son Dakika Spor Klopp kızdı, Liverpool tarihinin en genç kadrosuyla oynadı - Son Dakika Spor

Klopp kızdı, Liverpool tarihinin en genç kadrosuyla oynadı

6 saat önce

Liverpool, Klopp'un fikstür protestosu nedeniyle Shrewsbury maçına U-23 takımı ve antrenörü ile çıktı.

Klopp kızdı, Liverpool tarihinin en genç kadrosuyla oynadı, System.String[]

Liverpool, Klopp'un fikstür protestosu nedeniyle Shrewsbury maçına U-23 takımı ve antrenörü ile çıktı. Maçın 75. dakikasında Ro Shaun Williams'ın kendi kalesine attığı gol ile Liverpool 1-0 öne geçti.


Klopp maçtan önce " FA Cup'ta Shrewsbury ile oynayacağımız rövanş maçında ben ve as oyuncularım olmayacağız. Bize saygı duyulmuyorsa kararımız aynı. Bu çocukların aileleri var. Devre arası tatili bunun içindir." dedi.


Bu açıklamasından sonra hem kendisi hemde takımı sahaya çıkmadı ve maça U23 oyuncuları ve teknik direktör Neil Critchley ile çıktı. Liverpool ilk maç deplasmanda 2-2 berabere kalmıştı.


Liverpool, 19 yıl 102 gün yaş ortalamasıyla tarihinin en genç 11'iyle sahaya çıktı.


Liverpool'un maç kadrosu:


Kelleher, Williams, Hoever, Van der Berg, Lewis, Clarkson,Chirivella, Cain, Elliott, Millar, Jones (Ajansspor)

Liverpool, Williams, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:37 
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