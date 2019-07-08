Klopp Melwood'da Sepp Van Den Berg ile Buluştu
35 dakika önce
Jurgen Klopp, Melwood'a vardığında Sepp Van De Berg'i selamlıyor. The Reds, PEC Zwolle'den katıldıktan sonra yeni kulübü ile sezon öncesi ilk gün görev için yeni imza raporları verdi.
Jurgen Klopp
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 04:05
, Melwood'a vardığında Sepp Van
de Berg'i selamlıyor. The Reds, PEC Zwolle'den katıldıktan sonra yeni kulübü ile sezon öncesi ilk gün görev için yeni imza raporları verdi.
Atletico Madrid, 126 milyon euroluk transfer Joao Felix'i basına tanıttı
Anadolu Efes, Alec Peters'i transfer etti
Trabzonspor Vahid Amiri ile yollarını ayırdı
Fatih Terim'den 45. yıl videosuna duygusal mesaj