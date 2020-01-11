Klopp’un amacı şampiyonluk, rekor değil

Liverpool, Premier League’in ilk 20 haftasında yalnızca bir kez puan kaybetti. O da Manchester United karşısında gelen beraberlikti. Kırmızılar, şampiyonluk yolunca çok büyük bir avantaja da sahipken, artık Liverpool’un namağlup şampiyon olup olamayacağı üzerine sorular sorulmaya başlandı. Birçok Ada futbolu takipçisi için, Jürgen Klopp’un öğrencilerinin 2003/04 Arsenal gibi yenilmeden şampiyon olup olamayacağı en büyük merak konusu.

Klopp ise “The Invincibles” yani “Yenilmezler” lakabıyla bilinen o efsane Arsenal takımını taklit edebilmeyi pek umursamıyor. Alman menajerin amacı önüne maç maç bakıp, sezon sonunda Liverpool’a ilk Premier League şampiyonluğunu kazandırmak:

“Söyleyebileceğim tek şey şu: Eğer rekorları düşünseydik, şimdiye dek kazandığımız maçları kazanamazdık. Bu kadar basit!” diyor Klopp. “Sporda, öyle tahmin ediyorum ki, rekor kırmayı düşünen takımlar asla bu rekoru kıramadılar. Rekorlar, o rekortmen takımlar adım adım, maç maç düşündükleri için geldi. Biz de bunu yapıyor ve bunu istiyoruz.”

Liverpool, bu akşam zorlu Tottenham deplasmanına çıkacak. Klopp an itibariyle tamamen bu maça odaklanmış durumda:

“Benim şu anki problemim Tottenham. Nasıl oynayacaklar? Nasıl oynayacağız? Bunları düşünüyorum. Şu an başka hiçbir şey hakkına endişe duymuyorum.”

Liverpool, geçtiğimiz sezon Tottenham’la oynadığı üç maçı da kazanmıştı. Bu sezonun ilk devresindeki mücadele de Kırmızıların galibiyetiyle sona erdi.