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Klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı

6 dakika önce

Antalya'da bir sitenin zeminindeki tanklardan sızan klor gazından 15 kişinin etkilendiği bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

Klor gazının sızdığı tanklarda inceleme yapıldı, System.String[]
Antalya'da bir sitenin zeminindeki tanklardan sızan klor gazından 15 kişinin etkilendiği bölgede Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri inceleme yaptı.

Konyaaltı ilçesi Liman Mahallesi'nde gece saatlerinde bir sitenin bodrumundaki yüzme havuzunu dezenfekte amacıyla bulunan tanklardaki klor teknik bir sorun nedeniyle taşma yapmış ve bina sakinlerinden 17 kişi etkilenmişti. Hastane kaldırılan 15 kişi daha sonra taburcu edildi. Olayın ardından bölgeye UMKE ve AFAD ekipleri gelip inceleme yaptı. Maske takıp alana giren ekipler ellerindeki cihazlarla kirlilik derecesini ölçtü. Cihazların sık sık koku nedeniyle alarm verdiği görüldü. Ekiplerin görüntülerinde dört dev tank olduğu görüldü. İtfaiye ve diğer ekiplerinin yıkama çalışmasının ardından siteyi etkileyen koku ortadan kayboldu. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 04:35 Kaynak: İHA
AFAD, Antalya, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, 3. Sayfa
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