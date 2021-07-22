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Kloroform Nedir, Ne İşe Yarar? Kloroform Suda Çözünür Mü, Yanıcı Mıdır? - Son Dakika

Kloroform Nedir, Ne İşe Yarar? Kloroform Suda Çözünür Mü, Yanıcı Mıdır?

22.07.2021 13:20
Kloroform Nedir, Ne İşe Yarar? Kloroform Suda Çözünür Mü, Yanıcı Mıdır?, System.String[]

Hem kullanım açısından hem de bileşenleri açısından çok önemli bir madde olan kloroform, bu nedenle çok ilgi görüyor.

Hem kullanım açısından hem de bileşenleri açısından çok önemli bir madde olan kloroform, bu nedenle çok ilgi görüyor.

Kloroform Nedir?

Kloroform, belirli bir formül ile üretilen, doğal madde kategorisinde yer alır. Kloroform, sanayi tipi üretimlerde sıkça kullanılır. Eğer üretimle ilgileniyorsanız bu kelimeyi çok sık duyabilirsiniz. Kloroform, kendine özel formülü olan sıvı bir bileşenden meydana gelir.

Kloroform Ne İşe Yarar?

Doğada çok miktarda salınımı olan bu maddenin bazı mantar türleri ve deniz yosunları tarafından da üretildiği biliniyor. Birkaç maddenin birleşimi ile ortaya çıkan bu madde, sanayi üretimlerinde sıkça kullanılır. Kloroform, hoş kokulu ve renksiz bir sıvıdır. Anestezide ve diş işlemlerinde, diğer çeşitli cerrahi operasyonlarda da kloroform kullanılır. Soğutucu ve teflon üretiminde kullanılır. Kloroform uçucu bir maddeden meydana gelir. Bu nedenle de buharlı temizlikte sıkça kullanılır.

Yasa dışı bazı faaliyetlerde de kloroform kullanılır. Araçlarda buharlı far temizliği ve far parlatma gibi pek çok farklı işlemlerde kloroform kullanılır. Aynı zamanda reaktif olarak; nispeten organik bileşiklerle karışabilirliği ve reaktif olmayan doğası için tercih edilir.

Kloroform, oda sıcaklığında yanıcı olmayan ve hoş bir kokuya sahip olan renksiz, berrak ve yoğun bir sıvıya denir. Tadı ise, tatlıdır ama boğazda ve ağızda sıcak bir yanma hissi ortaya çıkarır. Sıvı ile temas ettiği zaman ciltte yaralar ortaya çıkarır. Kloroformun sıvı formu ise, uçucu bir maddeden oluşur. Normal çevre sıcaklıklarında kloroformun buhara dönüşme eğilimi vardır.

Kloroform Suda Çözünür mü?

Kloroform, çok farklı amaca hizmet eden bir kimyasaldır. Kloroform suda çözünmez. Organik solventlerle ve asetonlarla kolay bir şekilde karışabilir. Kloroform, su ve topraktan hızlı bir şekilde buharlaşarak havada diklorometan, korbondioksit, fosgen, formil klorür, hidrojen klorür ve karbonmonoksite bozunur. Kloroformun havada bulunan yarı ömrü 55 ile 620 gün arasında değişir. Kloroform, sucul organizmalarda biyo akümüle yani birikme olmaz.

Kloroformun Yan Etkileri

Akut etkileri: Düşük miktarlarda maruz kalındığı zaman kloroform; yorgunluk, baş dönmesi ve baş ağrılarına yol açabilir. Diğer yan etkileri ise, bulantı ve kusma, solunum oranındaki değişim gibi gastrointestinal sorunlar, böbrek ve karaciğerlerde görülen etkileridir. Yüksek konsantrasyona maruz kalındığı zaman semptomlar hızlı bir şekilde bozulur ve hatta kalp durması sonucunda öldürücü bir hal alabilir.

Kronik etkiler: Düşük seviyede kloroforma uzun bir süre maruz kalındığı zaman sinirlilik ve depresyon belirtileri ile birlikte sarılığa ve hepatite de neden olabilir.

Üreme etkileri: İnsanlarda, düşük doğum oranı ve kloroform arasında ciddi potansiyel bir ilişki olduğu düşünülse de bu konu hakkında yeterli bir bilgi henüz bulunmuyor. Ama, yapılan çalışmalar sonucunda hayvanlar üzerinde, kloroformun, cenin miktarında ve malformasyon azalmayı da içeren güçlü bir etkisi olduğu biliniyor. Erkeklerde bulunan, kloroforma maruz kalmak, anormal bir sperm artışına da neden olur.

Kanser riski: Bazı epidemiyolojik çalışmaların sonucunda bir süre kloroforma maruz kalmak ise kalın bağırsak, rektum ve mesane kanseri arasında önemli bir bağlantı olduğu düşünülüyor ama bu konuda daha fazla araştırma ve bilgiye ihtiyaç duyuluyor. Günümüzde ise, düşük miktarlarda kloroforma maruz kalmanın, hücre ölümüne neden olduğu ama kansere neden olmadığı düşünülüyor. Hayvanlarda ise, kloroforma maruz kalındığı zaman karaciğer ve böbrek tümörlerinde net bir artışa neden olduğu, yapılan çalışmalar sonucunda net bir şekilde görülmüştür.

Kloroform Nedir, Ne İşe Yarar? Kloroform Suda Çözünür Mü, Yanıcı Mıdır?

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Kloroform Nedir, Ne İşe Yarar? Kloroform Suda Çözünür Mü, Yanıcı Mıdır? - Son Dakika Magazin


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