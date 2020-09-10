Klozete düşen 10 çeyrek altını kanalizasyonu kazarak bulan personele ödül - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir vatandaşın altınlarını klozete düşürdüğü ihbarı üzerine harekete geçerek altınları bulan ve sahibine teslim eden Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) personeli, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş tarafından ağırlanarak saat ile ödüllendirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İnegöl ilçesinde bir kişinin altınlarını klozete düşürdüğü yönündeki ihbar üzerine BUSKİ ekipleri hareke geçti. Yapılan kazı sonucu kurdele üzerine iğneli 10 çeyrek altın, ekipler tarafından kanalizasyondan çıkartıldı.

Altınların bulunması için çalışan BUSKİ personelini, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş makamında ağırladı. BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'in de hazır bulunduğu ziyarette Aktaş, vatandaşın mağduriyetini kısa sürede gideren personeli tebrik etti. Yaşanan olayı ekiplerden de dinleyen Aktaş, BUSKİ personelinin yardımının örnek olduğunu kaydetti.

Kısa süre önce bir ailenin mağduriyetinin giderilerek mutlu edildiğini belirten ve fedakarca çalışan personele teşekkür eden Aktaş, "BUSKİ yoğun bir şekilde 17 ilçe ve 1058 mahallede altyapı çalışmalarını, arıtma tesisleri, yağmur suyu hatları gibi çalışmalarını sürdürürken; konusu olmayan işlere de girebiliyor. 4-5 gün önce İnegöl ilçesindeki Burhaniye Mahallesi'nde bir ailemiz altınlarını kanalizasyon hattına düşürmüş. 2 gün sonra bizlere müracaat ettiklerinde, arkadaşlarımız yaptıkları kazı çalışmasıyla altınların bulunmasını sağladılar. Kendilerine çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.