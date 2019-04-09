Son Dakika Haberleri: Klü "9. Kariyer Günleri" Başladı

Klü "9. Kariyer Günleri" Başladı

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri başladı.

Klü
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri başladı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsü 2. derslik binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kariyer günleri kapsamında 87 etkinlik düzenleneceğini söyledi.

Kariyer günleri etkiliğinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu belirten Şengörür, etkinliklere katılan kişilerin kariyerlerinden öğrencilerin yaralanarak hayatlarına yön verebileceklerini ifade etti.

Tüm öğrencilerin bu etkinliklerden yararlanması gerektiğini ifade eden Şengörür, "Üniversite olarak bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yılda bu etkinliğimizin 9'sunu gerçekleştiriyoruz. Kariyer gerçekten çok önemli. Günümüzde ülkeler bile kariyer yapma derdinde. Bu nedenle her bireyinde kariyerinin olması gerekiyor. Bu nedenle etlinliklerden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından "9. Kariyer Günleri"nin açılış kurdelesi Şengörür tarafından kesildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:00 Kaynak: AA

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