Klü "9. Kariyer Günleri" Başladı
1 saat önce
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri başladı.
Kırklareli
Üniversitesi (KLÜ) "9. Kariyer Günleri" etkinlikleri başladı.
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür
, Kayalı
Kampüsü 2. derslik binasında düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kariyer günleri kapsamında 87 etkinlik düzenleneceğini söyledi.
Kariyer günleri etkiliğinin öğrenciler açısından çok önemli olduğunu belirten Şengörür, etkinliklere katılan kişilerin kariyerlerinden öğrencilerin yaralanarak hayatlarına yön verebileceklerini ifade etti.
Tüm öğrencilerin bu etkinliklerden yararlanması gerektiğini ifade eden Şengörür, "Üniversite olarak bu etkinlikleri önemsiyoruz. Bu yılda bu etkinliğimizin 9'sunu gerçekleştiriyoruz. Kariyer gerçekten çok önemli. Günümüzde ülkeler bile kariyer yapma derdinde. Bu nedenle her bireyinde kariyerinin olması gerekiyor. Bu nedenle etlinliklerden en iyi şekilde yararlanmamız gerekiyor" diye konuştu.
Konuşmaların ardından "9. Kariyer Günleri"nin açılış kurdelesi Şengörür tarafından kesildi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 12:00 Kaynak: AA
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