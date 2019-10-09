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KLÜ Akademik Kurul Toplantısı yapıldı

1 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Babaeski Meslek Yüksekokulu'nun akademik kurul toplantısı yapıldı.

KLÜ Akademik Kurul Toplantısı yapıldı, System.String[]

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Babaeski Meslek Yüksekokulu'nun akademik kurul toplantısı yapıldı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meryem Çamur'un başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. Öğretim Görevlisi Kemal Taysı ile akademik personel katıldı.

Çamur, burada yaptığı konuşmada, Kırklareli Üniversitesi'nin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü söyledi.

Öğrencilere en iyi akademik eğitimi vermek için çalıştıklarını ifade eden Çamur, tüm personelin büyük bir özveri gösterdiğini belirtti.

Taysı ise yüksekokul hakkında genel bilgiler verdi.

Akademik kurul toplantısı, öğretim üye ve elemanlarının görüş, öneri ve katkılarının alınması ile sona erdi.

Toplantıda, yönetim ve organizasyon, büro yönetimi ve sekreterlik, dış ticaret, finans, bankacılık ve sigortacılık bölüm başkanları, bölümlerine dair bilgileri aktardığı toplantı, akademik personelin görüş ve önerilerinin alınması ile sona erdi.

Kırklareli, Babaeski, Meryem, Rektör, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 09:44 Kaynak: AA
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