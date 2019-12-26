KLÜ akademik kurul toplantısı yapıldı - Son Dakika
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KLÜ akademik kurul toplantısı yapıldı

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Turizm Fakültesi akademik kurul toplantısı yapıldı.

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Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Turizm Fakültesi akademik kurul toplantısı yapıldı.

Rektör Prof. Dr. Bülent Şengörür başkanlığında Kayalı kampüsünde düzenlenen toplantıya, Turizm Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Nurettin Aka, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Mustafa Cevdet Altunel ve Doç. Dr. Onur Çakır ile öğretim üyesi ve elemanları katıldı.

Şengörür, burada yaptığı konuşmada, üniversite olarak kentin gelişmesine de büyük katkı sağladıklarını söyledi.

Kırklareli turizminin gelişmesi, ülkeye ve dünyaya tanıtılması amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Şengörür, bu projelere gastronomi ve rekreasyon konularında bilimsel araştırmaları da eklemek istediklerini belirtti.

Şengörür, bu alanda kaynak ve imkan oluşturma noktasında gerekli desteği vermeye her zaman hazır olduğunu bildirdi.

Daha sonra Turizm Fakültesi Dekan Veki Prof. Dr. Aka, toplantıda, turizm işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve turizm rehberliği, rekreasyon yönetimi ile gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerinde 2018-2019 akademik yılında yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kırklareli, Rektör, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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