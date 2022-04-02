KLÜ'de "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı - Son Dakika
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KLÜ'de "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı

02.04.2022 14:01
KLÜ'de "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında kurulan Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ortaklığında kurulan Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Kayalı Kampüsü'nde düzenlenen törende, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından üniversiteleri koordinatörlüğünde Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Üniversite olarak gıda alanında daha etkin çalışmalar yapacaklarını belirten Şengörür, gıdanın gelecek günlerde daha da önemli hale geleceğini ifade etti. Şengörür, "Yeterli ve sağlıklı gıdaya ulaşmak önümüzdeki günlerin önemli sorunlarından biri olacaktır." dedi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, ortak merkezlerin stratejik açıdan önem arz ettiğini dile getirdi.

Ortak merkezler vasıtasıyla üniversitelerin birbirleriyle olan bağlarının güçlendiğine işaret eden Şahin, merkezde yapılacak çalışmaların bölgeye ve ülke ekonomisi başta olmak üzere bütün sektörlere katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da üniversite olarak yaptıkları çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"Bu merkez insanlığa ışık tutacak"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin de merkezin insanlığa ışık tutacağını söyledi.

İnsanlığın, yaşanan son gelişmelerle gıda arzı sorununun farkına vardığını dile getiren Bilgin, şunları kaydetti:

"Özellikle 20. ve 21. yüzyılda dünyanın yaşadığı ciddi bir süreç var. İnsanlık olarak bu süreci özellikle salgınla birlikte çok iyi bir şekilde anlamaya başladık. Son dönemde Ukrayna ve Rusya Savaşı ile insanlık gıda arzıyla ilgili yaşanan sorunların farkına vardı. Bundan önceki dönemlerde gıda arzı konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı ama bunu Türkiye olarak çok fark etmiyorduk. Bugün dünya nüfusunun 8 milyar olduğunu değerlendirirsek, yaklaşık 3 milyar insanın gıdaya ulaşamadığını hep birlikte görüyoruz. Önemli bir açlık sorunuyla gıdaya ulaşamadığı için çok sayıda insanın öldüğü bir dünyada yaşıyoruz."

Konuşmaların ardından merkezin açılışı yapıldı.

KLÜ'de Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı
KLÜ'de Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi açıldı

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Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Kırklareli, Araştırma, Burdur, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: KLÜ'de "Gıda Arzı Güvenliği ve Dijitalleşme Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi" açıldı - Son Dakika
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