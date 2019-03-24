Son Dakika Haberleri: Klü'de Lisans Programları Açıldı

Klü'de Lisans Programları Açıldı

1 saat önce

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversite bünyesinde beş lisansüstü programın açıldığını bildirdi.

Klü'de Lisans Programları Açıldı, System.String[]
KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversite bünyesinde beş lisansüstü programın açıldığını bildirdi.

Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Yükseköğretim Kurulu'nca Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde beş yeni lisansüstü programın açıldığını belirtti.

Üniversitenin her geçen gün gelişerek büyüdüğünü aktaran Şengörür, her yıl da onlarca yeni alan açarak öğrenci kabulü yaptıklarını kaydetti.

İşletme doktora, uluslararası ilişkiler, tarih, tezli kamu hukuku ve tezsiz kamu hukuku programlarının üniversitenin akademik programlarına katıldığını ifade eden Şengörür, yeni açılan programlara 2019-2020 akademik yılında öğrenci kabul edileceğini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 11:41 Kaynak: AA

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