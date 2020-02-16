Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığınca gerçekleştirilecek etkinlik için başvuruların başladığı belirtildi.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek etkinliğin 8 Nisan'da Kayalı Kampüsü'nde yapılacağı, akademik personel ve öğrencilerin yürüttükleri proje çalışmaları, araştırma konuları ve proje fikirlerini, poster şeklinde açılacak stantlarda sergileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 9 Mart'ta sona ereceği, sergilenecek projelerin 23 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.