KLÜ'de "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel KLÜ'de 'Proje Pazarı' etkinliği düzenlenecek - Son Dakika

KLÜ'de "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.

KLÜ'de

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Proje Pazarı" etkinliği düzenlenecek.

KLÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Transfer Ofisi Başkanlığınca gerçekleştirilecek etkinlik için başvuruların başladığı belirtildi.

Bu yıl 5. kez düzenlenecek etkinliğin 8 Nisan'da Kayalı Kampüsü'nde yapılacağı, akademik personel ve öğrencilerin yürüttükleri proje çalışmaları, araştırma konuları ve proje fikirlerini, poster şeklinde açılacak stantlarda sergileyeceği kaydedildi.

Açıklamada, başvuruların 9 Mart'ta sona ereceği, sergilenecek projelerin 23 Mart'ta açıklanacağı bildirildi.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 11:32 Kaynak: AA
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