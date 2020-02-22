KLÜ'de "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KLÜ'de 'Yeni İşim Girişim Programı' tanıtıldı - Son Dakika

KLÜ'de "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtıldı

7 saat önce

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtım etkinliği düzenlendi.

KLÜ'de

Kırklareli Üniversitesinde (KLÜ) "Yeni İşim Girişim Programı" tanıtım etkinliği düzenlendi.


Trakya Kalkınma Ajansınca bölgedeki girişimciliği geliştirmek ve gençlerin teknoloji odaklı girişimciliğe teşvik edilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirilen "Yeni İşim Girişim Programı" 2020 yılı faaliyetleri başladı.


Program kapsamında, üniversite öğrencilerinin yenilikçi iş fikirlerini hayata geçirmesini teşvik etmek amacıyla KLÜ Kayalı Kampüsü'nde tanıtım etkinliği gerçekleştirildi.

KLÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerinin girişimci olmasından gurur duyduklarını söyledi

Yeni İşim Girişim Programı'na özellikle sosyal bilimler alanından da katılım sağlanması arzusunda olduğunu vurgulayan Şengörür, öğrencilerin Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde verilen eğitimlere katılmasını tavsiye etti.

Trakya Kalkınma Ajansı Kırklareli Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Emre Beji, "Yeni İşim Girişim Programı" hakkında bilgi verdi.

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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