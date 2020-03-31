Son Dakika › Güncel › KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek - Son Dakika
KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek
7 saat önce
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.
Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu belirtti.
Günün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu ifade eden Şengörür, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.
Şengörür, zor günlerin sona ermesi için devletin tüm kademeleriyle mücadele ettiğini hatırlattı.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 01:18 Kaynak: AA
Son Dakika TFF'den Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 923 bin liralık destek Damat ve gelinlik yerine tulumlarını giyip mutluluğa 'evet' dediler Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump, telefonda görüştü! İki lider koronavirüs salgınını ele aldı Son Dakika: Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in koronavirüs testi pozitif çıktı