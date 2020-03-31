KLÜ Rektörü Prof. Dr. Şengörür'den

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" Milli Dayanışma Kampanyası'na bir maaşını bağışlayarak yardımda bulundu.



Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde başlatılan kampanyaya bir maaşını bağışlayarak destek olduğunu belirtti.



Günün birlik ve beraberlik zamanı olduğunu ifade eden Şengörür, tüm vatandaşları kampanyaya destek olmaya davet etti.

Şengörür, zor günlerin sona ermesi için devletin tüm kademeleriyle mücadele ettiğini hatırlattı.