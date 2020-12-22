KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

22.12.2020 16:37

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Şengörür, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi" fotoğrafını seçen Şengörür, spor kategorisinde Ashraf Amra'nın "Gazze sahilinde spor", yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğrafı için oy kullandı.

Şengörür, fotoğrafları çok beğendiğini ve seçim yaparken zorlandığını, seçkide yer alan fotoğrafların her birinin ayrı öyküsü olduğunu ifade etti.

KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Bülent Şengörür, Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRKLARELİ - KLÜ Rektörü Şengörür, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


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