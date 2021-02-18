KLÜ Rektörü Şengörür, atama belgesini YÖK Başkanı Saraç'tan aldı - Son Dakika

KLÜ Rektörü Şengörür, atama belgesini YÖK Başkanı Saraç'tan aldı
18.02.2021 09:03
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, atama belgesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.
Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörlüğüne yeniden atanan Prof. Dr. Bülent Şengörür, atama belgesini Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç'tan aldı.
Rektör Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada önemli görevin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yeniden şahsına tevdi edilmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti.
Üniversitelerinin gelişmesi ve büyümesi için çalışacaklarını ifade eden Prof. Dr. Şengörür, "YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç'a, YÖK üyelerine, üniversitemizin başarısına katkı sunan çalışma arkadaşlarıma ve desteğini eksik etmeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerine yer verdi.
Son Dakika Internacional-Vasco de Gama maçında VAR sistemi bozuldu, ofsayttan gol geçerli sayıldı Son Dakika! Cumhurbaşkanı, "13 şehidin sorumlusu Erdoğan'dır" diyen Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı Ajdar, engelli kızı için manevi yardım isteyen genç kadına demediğini bırakmadı Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Antalya'nın konuştuğu cinnette, çiftin aşkları magazin dergisine kapak olmuş