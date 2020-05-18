KLÜ Rektörü Şengörür'den 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı mesajı - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Şengörür, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Türk milletinin sonsuza kadar bağımsızlığı için Samsun'da kurtuluş meşalesini ateşlemesinin 101. yıl dönümünün ayrı bir heyecan, mutluluk ve gururla kutlandığını belirtti.

Samsun'da yakılan istiklal meşalesinin, millet için bağımsızlığın müjdecisi olduğunu aktaran Şengörür, 19 Mayıs 1919'da çekilen büyük sıkıntı ve yoksulluğa rağmen bağımsızlığından bir an olsun vazgeçmeden düşmana karşı azimle direnen bir milletin topyekun başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımı olduğunu kaydetti.

Gençlerin bilgi ve teknoloji çağında Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacaklarına inandığını bildiren Şengörür, mesajında şunlara yer verdi:

"Bu sebeple sizler, çağın gerektirdiği yeniliklere ve değişimlere açık olmalısınız. Dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmeli, sahip olduğunuz bilgi birikimini daima güncellemeli ve yeteneklerinizi bu doğrultuda geliştirmelisiniz. Bizler ise dün olduğu gibi bugün de sizlerin ülkemizi daha ileri seviyelere taşımak için üstleneceği sorumluluğu taşıyabilecek şekilde yetişmeniz için gerekli olan her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz."