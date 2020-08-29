KLÜ Rektörü Şengörür'den öğrencilere teşekkür - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, üniversitelerini tercih ederek kayıt yaptıran öğrencilere teşekkür etti.

Şengörür, yayımladığı teşekkür mesajında, Kırklareli Üniversitesi'nin Türkiye'nin yenilikçi ve girişimci üniversitelerinden biri olduğunu bildirdi.

Öğrencilerin uzun ve yorucu bir maratonun ardından hayata ve geleceğe yön verecekleri büyük bir adım atarak Kırklareli Üniversitesi ailesine katılma başarısı gösterdiğini aktaran Şengörür, öğrencilerin de üniversite ailesinin bir üyesi olduğunu belirtti.

Şengörür, mesajında, şu ifadeleri kullandı:

"Kırklareli Üniversitesi sahip olduğu nitelikli akademik ve idari kadrosuyla öğrencilerini en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için gayret göstermektedir. Hayatınızın en unutulmaz anlarını yaşayacağınız üniversite yolculuğunuzda akademik ve idari personelimiz ile her zaman yanınızda olacağımızı bilmenizi isterim. Her bir fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulumuzda mesleki ve teknik anlamda üst düzey imkanlara sahibiz. Son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarımız ve dersliklerimizle eğitimde çağdaş ortamları siz değerli öğrencilerimizin hizmetine sunmaktayız. Kırklareli Üniversitesi, sizleri bireysel, mesleki ve etik değerlerin bilincinde, vizyon sahibi ve rekabet gücü yüksek bireyler olarak iş hayatına hazırlayacaktır. Siz değerli öğrencilerimiz, burada bir yandan mesleki yaşamınızı ve geleceğinizi inşa ederken, diğer taraftan sosyal, kültürel ve kişisel kazanımlarınızla gelişiminizi sağlayacaksınız. Öğrenci dostu bir şehir olan Kırklareli'nde bulunan Üniversitemizi sizlerle birlikte daha güçlü yarınlara taşıyacağımıza eminim. Başarılarla dolu bir geleceğiniz olması temennisiyle, hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle kucaklıyorum. Kırklareli Üniversitesi ailesine hoş geldiniz."