KLÜ Rektörü Şengörür'den şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel KLÜ Rektörü Şengörür'den şehit askerler için başsağlığı mesajı - Son Dakika

KLÜ Rektörü Şengörür'den şehit askerler için başsağlığı mesajı

6 saat önce

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

KLÜ Rektörü Şengörür'den şehit askerler için başsağlığı mesajı, System.String[]

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şengörür, mesajında, İdlib'de düzenlenen saldırıyı şiddetle ve nefretle lanetlediklerini bildirdi.

Şengörür, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır devam eden Suriye iç savaşı nedeniyle milyonlarca mülteciye kapılarını açan, masum çocukları kadınları ve silahsız halkı korumak için onlarca Mehmetçiğini şehit veren yüce Türk milleti dün gece bir kez daha sırtından vurulmuştur. Mübarek gecede yaşanan elim hadise yüreğimizi dağlamıştır. Şehit olan askerlerimize yüce Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı yaralı askerlerimize ise acil şifalar dilerim. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Bülent Şengörür, Kırklareli, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 05:14 Kaynak: AA
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