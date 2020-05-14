KLÜ Rektörü Şengörür'e ziyaret - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, Ticaret Borsası Başkanı Turhan Altıntel'i makamında kabul etti.

Rektör Şengörür, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, üniversite ve sanayi işbirliğine büyük önem verdiklerini söyledi.

Üniversitelerinin her anlamda topluma katkı sağlamak amacıyla çalışmalar gerçekleştirdiğini belirten Şengörür, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından ihtisaslaşma kapsamına alınan üniversitelerinde çalışmaların hızla devam ettiğini kaydetti.

KLÜ'nün bölgede yeni sektörlerin önünü açacak önder bir rol üstlendiğini anlatan Şengörür, şöyle konuştu:

"Yürütülecek çalışmalar sonucunda, bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına, katma değeri yüksek sektörlere yatırım yapılmasına, nitelikli insan kaynağı yetiştirilmesine katkı sağlanacak. Böylelikle rekabet gücü artışına, üretim, tedarik ve pazarlamada teknolojinin etkin kullanımına, istihdam artışına ve markalaşmada artışa katkı sağlanacak."

Altıntel ise üniversitesi ile daha önce birçok başarılı ortak çalışma ve projeye imza attıklarını ifade ederek, Kırklareli'nin gelişip büyümesi için gereken çabayı gösterdiklerine dile getirdi.