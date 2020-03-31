KLÜ, sağlık çalışanları için maske üretimine başladı - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi (KLÜ) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanları için 3D yazıcılarla yarım yüz maske üretimine başladı.

KLÜ Rektörü Pro. Dr. Bülent Şengörür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sağlık çalışanlarının koronavirüsten korunmalarına katkı sağlamak amacıyla maske üretimine başladıklarını söyledi.

Maskelerin 3D yazıcılar ile üretildiğini ifade eden Şengörür, şuan için günde 15 maske üretebildiklerini ancak bu sayının kısa sürede arttırılacağını anlattı.

Maske üretiminde emeği geçen akademik personele teşekkür eden Şengörür, ürettikleri maskeleri sağlık çalışanlarına göndereceklerini bildirdi.

Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Bölümü Araştırma Görevlisi Abdülkerim Ahmet Kaplan ise "Maskelerimiz toplamda iki parçadan oluşan ve bir adet makyaj pamuğuyla birlikte steril bir bez ile solunumun sağlıklı bir şekilde yapılmasını sağlayan maskelerdir." dedi.