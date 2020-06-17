KLÜ, süt ve süt ürünleri ile ihtisaslaşacak - Son Dakika

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ilk etapta süt ve süt ürünleri ile ilgili pilot bir tesis kurmayı amaçladık. Bu tesiste beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt üretimleri yapmak istiyoruz." dedi.

Şengörür, Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğünün telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği "Kırklareli'nde Eğitim Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, YÖK tarafından "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı" kapsamında gıda alanında ihtisaslaşacak pilot üniversite olarak seçildiklerini söyledi.

Üniversite olarak gıda alanında, hem Kırklareli'ne hem de bölgeye hitap etmeyi hedeflediklerini ifade eden Şengörür, bu kapsamda kente çok ciddi bir yatırım geleceğini vurguladı.

Üniversitelerinde bin metrekarelik gıda laboratuvarının mevcut olduğunu anlatan Şengörür, şunları kaydetti:

"Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı kapsamında ilk etapta süt ve süt ürünleri ile ilgili pilot bir tesis kurmayı amaçladık. Bu tesiste beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt üretimleri yapmak istiyoruz. Burada elde edilen ürünlerin karakteristiklerini çıkartacağız. Kadınlara ve ailelere butik peynir üretim imkanı sağlamayı amaçlıyoruz. Üreticiyi, çiftçiyi ve halkımızı kampüse getirmek istiyoruz. Halk, üniversite buluşmasını sağlayacağız."

Çalışmalar ile kente özgü yöresel ürünlerin kalitelerinin güçlendirilmesi ve üretim kapasitelerinin artmasının hedeflendiğini dile getiren Şengörür, böylece bölgesel kalkınmaya destek olunacağını bildirdi.

Bölge ekonomisinin temel yapısının gıda üretimi ve imalat sanayinin oluşturduğunu vurgulayan Şengörür, şunları kaydetti:

"Kırklareli'de bulunan 2 bin 45 işletmenin yüzde 21'ini gıda ve yüzde 7'sini de tarım ve hayvancılık oluşturuyor. Bölgenin kalkınmasında özellikle etkili olan ana gıda sektörü süt ve süt ürünleridir. Et ve et ürünleri, arıcılık, arı ürünleri, bağcılık ve üzüm ürünleri de bölge ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Biz de üniversite olarak, iç ve dış paydaşlarla yoğun görüşmeler yaparak gıda odak alanını belirlemiş olduk."

Şengörür, üniversitelerinde 11 fakülte, 3 yüksekokul, 3 enstitü, 7 meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezinin bulunduğunu sözlerine ekledi.