KLÜ yerleştirme sonuçlarına göre yüzde 90 doldu - Son Dakika

ÖSYM yerleştirme sonuçlarına göre Kırklareli Üniversitesi'nde (KLÜ) doluluk oranı yüzde 90.33 olarak gerçekleşti.

Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür, yaptığı yazılı açıklamada, YKS sonuçlarına göre 5 bin 465 öğrencinin KLÜ'yü tercih ettiğini belirtti.

Yerleştirme sonuçlarının KLÜ için memnuniyet verici olduğunu ifade eden Şengörür, sonuçların aday öğrencilere ve ailelerine hayırlı olması dileğinde bulundu.

Boş kalan 585 kontenjanın da ek yerleştirmede dolmasıyla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaşmayı hedeflediklerini aktaran Şengörür, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"KLÜ'yü tercih eden öğrencilere teşekkür ederim. Trakya'nın incisine gösterilen yoğun ilgiden mutluluk duyduk. Tüm birimler bazında bakıldığında yüzde 90.33 doluluk oranına ulaştık. Üniversitemiz akademik birimler bazında fakültelerde doluluk oranı yüzde 93.59, meslek yüksek okullarında ise yüzde 87.98 oranına sahip.

Üniversitemizin sahip olduğu nitelikli akademik kadrosuyla birlikte çağdaş eğitim ortamlarıyla öğrencilerimizi en iyi şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Kırklareli öğrenci dostu bir şehirdir. Kırklareli Üniversitesi ailesi olarak her zaman öğrencilerin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz."