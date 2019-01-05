Son Dakika Haberleri: Km'de Medya Ödülleri Töreni

Km'de Medya Ödülleri Töreni

1 saat önce

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri Gelişim Öğrenci Topluluğu tarafından "1. Medya Ödülleri Töreni ve Kariyer Söyleşisi" düzenlendi.

Km'de Medya Ödülleri Töreni, System.String[]
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Fikri Gelişim Öğrenci Topluluğu tarafından "1. Medya Ödülleri Töreni ve Kariyer Söyleşisi" düzenlendi. Ömer Halisdemir Konferans Salonu'ndaki program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Topluluk üyeleri tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından "Beni Affet" dizisi oyuncularından Bergüzar Demiroğlu, Murat Danacı, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Gökberk Yıldırım, Tolga Akman öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin merak ettiği sorulara cevap veren oyuncular gerek oyunculuk gerekse özel yaşantıları hakkında sorulan soruları yanıtladı.

Söyleşi, plaket takdimlerinin ardından sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:58 Kaynak: AA

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