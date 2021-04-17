KMF 2021 final serisinin ilk iki maçına ait istatistikler paylaşıldı!

KMF 2021 final serisi'nde 1907 Fenerbahçe Espor ile fastPay Wildcats şampiyonluk unvanı için çarpışırken ilk iki maçın istatistikleri paylaşıldı. LoLespor Türkiye ilk maçta nişancıların istatistiklerini paylaşırken ikinci maçta ise ormancıların istatistiklerini seyirciler ile paylaştı!

Serinin ilk maçını 1907 Fenerbahçe Espor kazanırken ikinci maçın galibi fastPay Wildcats oluyor ve üçüncü maç şu an canlı yayında oynanıyor. Büyük final için daha fazla bilgiye ve istatistiğe ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

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