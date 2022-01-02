KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik! - Son Dakika
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KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik!

03.01.2022 08:20
KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik!

VFŞL'nin başarılı destek oyuncularından Farfetch ile kısa bir röportaj gerçekleştirdik.

KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik!

KMF 2020 şampiyonu olan Farfetch, 2021 VFŞL Kış Mevsimi Ödüllerinden "Mevsimin en iyi destek oyuncusu" ve "Mevsimin en çok gelişen oyuncusu" ödüllerini aldı. Hemen arkasından KMF 2021 şampiyonu olan Farfetch, MSI 2021'de ülkemizi temsil etme şansını yakaladı. Toplam 12 farklı takımda oynayan Farfetch, geçtiğimiz aylarda fastPay Wildcats'ten ayrıldı. Yeni takımı ise henüz bilinmiyor.

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FARFETCH İLE RÖPORTAJIMIZ

VFŞL'nin başarılı destek oyuncularından Farfetch, Espor Gazetesi'nin yönelttiği sorulara cevap verdi.

1- Profesyonel oyuncu olmaya nasıl karar verdin? İlk maçına çıktığında neler hissettin?

Profesyonel oyuncu olmaya böyle karar verdim diyebileceğim bir anım yok ama emekliye ayrılıp okuluma devam edebileceğim bir an vardı. O zamanlar kendime sordum, ben nasıl mutlu olacağım? Okul okuyarak mı yoksa esporcu olup heyecanlı bir hayata atılarak mı? İlk lig maçıma 2017de Anıl (HolyPhoenix) ile çıkmıştım. O zamanlar çok özgüvenli bir oyuncu değildim ve arenaya da yeni olduğum için sadece hata yapmamaya çalışıyordum. Ama mutluydum hani ilk maçımı kaybetmiştim, mutluydum buralara kadar gelebildiğim için.

2- MSI'a gitmek nasıl bir duyguydu?

MSI'da açıkçası birçok duygumu içime attım ve sadece oyunuma odaklandım. Onun için nasıl bir duyguydu çok fazla tadamadım. Sadece kazanma isteği, inanç duyguları vardı, başka bir şey düşünmek istemiyordum. Çünkü kazandığımız maçtan sonra bile mutlu olamamıştım ve aşşşşşşşırı fazla oyun için adrenalin hissediyordum. Bu hissiyatı uzun zamandır lig maçlarında hissetmiyordum.

3- Bugüne kadar 10 farklı alt koridor oyuncusu ile 150 maç oynadın. Hangi oyuncu ile oynamaktan daha çok keyif aldın?

Tabii ki Anıl'la. Çünkü birlikte o kadar fazla oynadık ki… Konuşmadan anlaşıp, konuştuğumuzda da oyun içerisinde aşırı zevk alarak oyunları oynayabiliyorduk.

KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik!

4- Kariyerindeki en zorlu maç hangisiydi?

Kariyerimde ki en zorlu maç, herkesin dillerden düşüremediği "MSI Nautilus'u" maçı olabilir. Neden zor olduğunu anlatsam baya uzun sürer bu yazı. Bir de Team Aurora'da oynarken Snowflower'a karşı oynadığım Janna maçı. Her ne kadar maçı kazanmış olsak da, ben hayatımda hiçbir maçta haritamı kömür rengine getirebilen birine karşı oynamamıştım.

5- Avrupa takımlarından teklif geldi mi? Geldiyse, bu tekliflere cevabın ne oldu?

Bölgesel liglerden geldi. Ne cevap vermiş olduğumu yakında görürsünüz zaten ??

6- Bu seneki kadrolar hakkında neler düşünüyorsun?

Kur böyleyken birçok takımın Koreli almış olması beni şaşırttı açıkçası. Askerden yeni döndüğüm için de kadroları analiz edebilecek bir vakit bulamadım. Lig başlayınca görürüz artık.

7- Son olarak söylemek istediğin bir şey var mı?

Destekleyenlere müteşekkirim. Hepinize hastalıksız ve bol enerjili bir 2022 diliyorum.

Bize vakit ayırdığı için Farfetch'e teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz.

KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik!
Kaynak: Esporgazetesi
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Son Dakika Gamegar KMF 2021 şampiyonu Farfetch ile röportaj gerçekleştirdik! - Son Dakika

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