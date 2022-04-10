KMF 2022 Şampiyonu fastPay Wildcats! - Son Dakika
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KMF 2022 Şampiyonu fastPay Wildcats!

10.04.2022 00:17
KMF 2022 Şampiyonu fastPay Wildcats!

Espor tutkunlarının merakla beklediği Kış Mevsim Finalinde rakibini alt eden fastPay Wildcats, MSI 2022'de ülkemizi temsil edecek.

KMF 2022 Şampiyonu fastPay Wildcats!

Şampiyonluk Ligi Kış Mevsimi boyunca izlediğimiz üst düzey mücadelelerin son noktası olan KMF nefes kesti. Heyecanlı lig aşaması sonrası, finale kalmayı başaran fastPay Wildcats ve Galatasaray Espor'un karşı karşıya geldiği KMF'de şampiyon fastPay Wildcats oldu.

Final mücadelesinin ilk karşılaşmasında kurdukları üstünlüğü maç boyunca devam ettiren fastPay Wildcats galibiyete uzandı.

İkinci maçta Galatasaray Espor, rakibini menzil avantajıyla zorlamaya çalışsa da takım savaşını kaybetti ve seri 2-0'a geldi.

Serinin üçüncü karşılaşmasında ise Galatasaray'ın 21. dakikada verdiği ejder savaşı kararını iyi cezalandıran fastPay Wildcats 3-0'lık skorla kupanın ve mevsimin en iyi League Of Legends takımı ünvanının sahibi oldu.

3 maç süren final serisi boyunca gösterdiği üstün performansıyla en değerli oyuncu ödülünün sahibi ise fastPay Wildcats orta koridor oyuncusu Tolga "Serin" Ölmez oldu.

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Kaynak: EsporGazetesi.com

Son Dakika Gamegar KMF 2022 Şampiyonu fastPay Wildcats! - Son Dakika


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