"KML'nin ilaçla tedavisinde yüzde 90 başarı mümkün"

Dünya Aferez Birliği (WAA) Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kan kanserleri içinde yer alan Kronik Myelositer Lösemi (KML) tedavisinde günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ın üzerinde başarı elde edildiğini belirterek, ilaçların düzenli kullanılmasının hayati öneme sahip olduğunu bildirdi.

Altuntaş, 22 Eylül Uluslararası Kronik Myelositer Lösemi Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, hematolojik kanserler içinde sık görülen hastalıklardan birinin KML olduğunu belirtti.

Hastalığa sebep olan 9 ve 22 numaralı kromozomlar arasındaki genetik değişiklik nedeniyle ortaya çıkan Philadelphia kromozomunu sembolize eden 9 ve 22 rakamlarından dolayı 22 Eylül'de tüm dünyada "Uluslararası KML Günü" altında farkındalık çalışmaları yapıldığını vurgulayan Altuntaş, KML'nin, tedavisi mümkün bir kanser olduğuna işaret etti.

Altuntaş, "Erişkin yaş grubunda lösemilerin yüzde 15-20'sini oluşturur. KML, hem çocuklarda hem de erişkinlerde görülmekle birlikte, hastaların çoğunu erişkinler oluşturur. Ortalama görülme yaşı 50 yaş üzeridir. Erkeklerde biraz daha sık görülmektedir." bilgisini verdi.

Altuntaş, hastalığın tam kan sayımında kan lökosit sayısının yüksekliği ile kendini gösterdiğine ve erken dönemde hiçbir şikayete yol açmayabildiğine dikkati çekti.

Hastalığın, çabuk yorulma, halsizlik, yorgunluk, rutin günlük aktiviteler sırasında nefes darlığı, soluk cilt, karnın sol üst kısmında ağrıya ve çabuk doymaya yol açan dalak büyümesi, gece terlemeleri, kilo kaybı, iştahsızlık ile belirti verdiğini aktaran Altuntaş, hastalığı yenmenin mümkün olduğunun altını çizdi.

"Genetik testler düzenli yapılmalı"

Prof. Dr. Altuntaş, KML'de tedavinin amacı kan hücrelerinin düzeyinin normale dönmesi ve Bcr-Abl kanser geni taşıyan tüm hücrelerin öldürülmesi olduğuna işaret ederek, şu bilgileri verdi:

"Günümüzde KML'de günlük ağızdan yutulan haplarla yüzde 90'ların üzerinde başarı mümkündür. Bu nedenle hapların düzenli bir şekilde kullanılması, hastanın tedaviye uyumu çok önemlidir. Kullanılan haplarla başarı yüksek olduğu için artık KML hastalarının çok azına kök hücre nakli yapıyoruz.

KML hastalarının tek bir hap yutarak kendi yaş grubundaki sağlıklı bireyler gibi bir yaşam süresi şansı olduğu için tedaviye uyum ve düzenli takip çok önemlidir. Genetik testlerin düzenli yapılması ve gerektiğinde müdahale edilmesi hayatidir. Kullanılan hapların diğer ilaç ve gıdalarla etkileşimi, aç veya tok karnına alınması gibi hususlar hakkında mutlaka diyetisyen, klinik eczacı ve doktor önerileri dikkate alınmalıdır."